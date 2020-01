Le 11 de départ: Chiefs vs 49ers est un match de rêve contre le Super Bowl

Bienvenue dans le Starting 11. Cette saison de la NFL, nous allons rassembler les plus grandes lignes de l’histoire, mettre en évidence les joueurs hors concours et présenter les exploits les plus époustouflants de la semaine. Plongeons-nous.

1. Un Super Bowl Chiefs-Niners est un nerd du football nerdana. Le match final de la saison de la NFL est fixé, et je ne sais pas ce que plus de fans de football pourraient demander. Après qu’ils aient été propriétaires de la majeure partie de la saison, c’était un coup dur de voir Lamar Jackson et les Ravens rebondir si tôt dans les séries éliminatoires. Mais au lieu de la meilleure équipe de football, l’AFC sera représentée par son meilleur joueur. Patrick Mahomes a eu une saison (relativement) humaine selon ses critères, mais au cours des deux dernières semaines, il a rappelé à tout le monde que l’offensive de Kansas City est toujours la principale attraction du sport. Quoi de plus excitant qu’un groupe qui peut effacer n’importe quelle piste en quelques secondes? La réponse n’est rien. Même si les Niners prennent une avance de 21-0 au début du deuxième quart, pas une seule personne n’éteint leur téléviseur. La capacité de Mahomes n’a jamais été mise en doute après sa campagne historique de MVP l’année dernière, mais ce mois-ci, il est entré dans l’air raréfié parmi les athlètes professionnels: il est le spectacle.

Lors du Ringer NFL Show de dimanche, Kevin Clark et moi nous sommes demandés à quoi pourrait ressembler Mahomes s’il était coincé dans une infraction moyenne sans beaucoup d’aide – comment il pourrait jouer s’il était invité à transporter des récepteurs médiocres dans un schéma stagnant. Nous sommes tous les deux ravis de ne pas avoir à le savoir. Mahomes et Andy Reid sont un couple de football parfait. Reid a longtemps été l’un des esprits les plus éminents du sport, mais en 21 saisons en tant qu’entraîneur-chef, il n’a jamais eu de quart-arrière, ni même d’équipe, comme ça. Il ne fait aucun doute que Reid est le meilleur entraîneur-chef de l’histoire de la NFL à ne jamais gagner un championnat; dans deux semaines, cette description pourrait ne plus s’appliquer.

À la manière de Reid se trouve le poste de combat de football que John Lynch et Kyle Shanahan ont construit dans la région de la baie. Si Reid est le meilleur joueur offensif de l’AFC, alors Shanahan est son homologue de la NFC. Reid, le directeur général Brett Veach et le coordinateur offensif Eric Bieniemy ont créé le jeu de passes moderne idéal à Kansas City, mais ils l’ont fait avec le meilleur passeur de tout le football. Shanahan, d’autre part, a construit l’équivalent football d’une fusée. Jimmy Garoppolo est peut-être aux commandes, mais chaque pièce compte. Et bien que chaque joueur qui joue joue dans un jeu avec des jeux qu’il aime, aucun ne sait mieux que Shanahan quand et pourquoi les exécuter. Il est un maître de la manipulation, et dans deux semaines, il mettra tout ce qu’il peut à la défense des Chiefs dans la poursuite de sa première victoire au Super Bowl.

Il y a beaucoup plus à apprécier dans ce match: le jeu de vengeance de Dee Ford (!), La montée de Tyrann Mathieu au sommet du sport, ce que l’enfer Travis Kelce ferait si les Chiefs gagnaient. Mais nous aurons beaucoup de temps pour creuser tout cela d’ici le 2 février. Pour l’instant, réjouissons-nous simplement que les amateurs de football ont obtenu un duo qu’ils peuvent savourer pour le match de l’année dans la NFL.

2. Cette saison des Titans a été une surprise bienvenue – pour leurs fans et tous ceux qui apprécient la façon dont les équipes de la NFL sont construites. Le vestiaire du Tennessee a été naturellement dévasté après la fin de leur glorieuse et improbable série éliminatoire dimanche. Mais même si les Titans ne pouvaient pas tuer la bête qu’est Patrick Mahomes, il y a encore de nombreuses raisons pour que cette équipe soit fière de ce qu’elle a accompli cette saison. Le contrat du directeur général Jon Robinson pour Ryan Tannehill en mars a été un changement transformateur – le type de décision avant-gardiste qui peut sauver une saison entière, et potentiellement une franchise. L’insertion de Tannehill dans la formation lors de la semaine 6 contre les Broncos a débloqué toute l’offensive du Tennessee, et cela a permis aux attrapeurs de passes comme Jonnu Smith et A.J. Brun pour s’épanouir. Avec un QB capable en place, le coordinateur de première année Arthur Smith a adopté une approche de jeu-action lourde qui s’est avérée être un véhicule parfait pour son personnel offensif. Derrick Henry a émergé comme une force dominante dans la seconde moitié de la saison, et les investissements importants du Tennessee le long de la ligne offensive ont aidé Henry à faucher les Patriots et les Ravens. Robinson a maintenant plusieurs décisions importantes à prendre pour cette intersaison, avec Tannehill, Henry et quelques autres contributeurs clés qui travaillent en agence libre. Mais lors de sa deuxième saison, Mike Vrabel a prouvé qu’il avait bâti une équipe polyvalente et bien entraînée qui devrait être pertinente tant que ce noyau est en place.

3. Les Packers ont été démolis par les Niners dimanche, mais la première année de Matt LaFleur avec la franchise a incontestablement été un succès. La décision de Green Bay d’embaucher LaFleur lors de la dernière saison a fait grimper les sourcils des fans des Packers. Au cours de la seule saison de LaFleur en tant qu’appelant au Tennessee, les Titans ont terminé 22e en DVOA offensif et 27e en marquant. Il n’était pas le choix évident pour sauver les dernières années de la carrière d’Aaron Rodgers, mais après une finition de 13-3 et une huitième place en DVOA offensive, les Wisconsinites doivent être assez satisfaits des résultats.

La défaite de dimanche contre San Francisco a servi de microcosme à la première année de Rodgers dans l’attaque de LaFleur: quelques moments de sa grandeur de marque mélangés à des erreurs de grattage de tête. Aucun des autres grands quarts de tous les temps de cette époque n’a connu une transition comme celle-ci. Tom Brady a joué dans le même système offensif depuis son arrivée en Nouvelle-Angleterre. Drew Brees et Sean Payton sont ensemble depuis 14 ans. Même lorsque Peyton Manning est allé à Denver, il a emporté avec lui la structure de base de son système offensif. Cette saison a montré que Rodgers a encore beaucoup à faire dans le réservoir, et les Packers pourraient théoriquement faire un pas en avant la saison prochaine avec quelques ajustements en attaque.

Green Bay a désespérément besoin d’un numéro fiable. 2 récepteurs. Les Packers ont décidé de ne pas échanger contre Emmanuel Sanders à la date limite, mais le futur agent libre pourrait être un excellent ajout ce printemps. Il a de l’expérience dans le système Gary Kubiak – Kyle Shanahan que LaFleur utilise, ce qui ferait de lui un candidat idéal face à Davante Adams. Les Packers pourraient également utiliser une injection d’athlétisme au milieu de leur défense. Il y a d’autres questions imminentes (comme l’avenir de l’attaquant droit de Bryan Bulaga et du coordinateur défensif Mike Pettine avec la franchise après un an de mariage arrangé avec LaFleur), mais la plupart de cette liste devrait revenir en 2020. Les Packers devraient à nouveau concourir pour le titre NFC North.

4. Les Niners ont une compréhension approfondie de la façon de déployer leurs joueurs de position de compétence les plus dangereux. Si un étranger regardait le match de championnat NFC de dimanche, il pourrait arriver à la conclusion (raisonnable) que Raheem Mostert et Deebo Samuel étaient deux des meilleurs joueurs de football sur Terre. Mostert est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à se précipiter sur plus de 200 verges et quatre touchés dans un match éliminatoire. Je veux dire, le gars en moyenne 7,6 verges par portage. Samuel n’a touché le ballon que quatre fois, mais a accumulé 89 mètres absurdes sur ces jeux. Les deux joueurs ressemblaient à des superstars transcendantes contre les Packers, mais la vérité est que ni l’un ni l’autre n’avait fait de bosses dans le football professionnel avant la seconde moitié de cette saison. Au cours des deux derniers mois, Kyle Shanahan et le personnel d’entraîneurs des Niners ont découvert comment libérer leur paire de meneurs de jeu et, ce faisant, ils ont aidé à débloquer l’offensive de San Francisco.

L’histoire d’origine de Mostert a été écrasée au cours des dernières 24 heures, mais voici un petit rappel: au cours des cinq dernières saisons, il a rebondi parmi sept équipes, passant souvent du temps dans l’équipe d’entraînement ou jouant dans des équipes spéciales avant de se faire couper. Il est tentant de torréfier des franchises comme les Jets, les Browns et les Bears pour avoir laissé partir Mostert, mais un cheminement de carrière comme celui-ci ne se produit pas par accident. Mostert a ses défauts. Il est mince pour un porteur de ballon (n’emballant que 197 livres sur un cadre de 5 pieds 10 pouces), et sa viabilité dans une attaque de précipitation traditionnelle a été remise en question. Mais il a aussi un trait d’élite: il est très, très explosif. Lors de sa journée professionnelle Purdue en 2015, Mostert aurait couru un 4,38 dans le tableau de bord de 40 verges. Son saut vertical de 40 pouces l’aurait placé dans le 94e centile parmi tous les coureurs arrière de la moissonneuse-batteuse au cours des 20 dernières années. Je suis tenté de mettre un astérisque à côté de son large saut de 11 pieds, ce qui aurait été la meilleure note que l’on ait enregistrée en deux décennies, mais le fait est: le mec est soudain. Et les Niners ont fait un excellent travail de création de pistes au sein de leur attaque pour qu’il décolle.

Prenez ce jeu du deuxième quart contre Green Bay. Les Niners sont alignés en 21 membres du personnel, avec deux dos, une extrémité serrée et deux récepteurs larges. À l’avant, la conception du jeu ressemble à une zone extérieure de base exécutée à droite, avec une différence clé. Au lieu de remettre le ballon au hors-jeu de Mostert, Jimmy Garoppolo le lui lance immédiatement après le snap. En mettant le ballon entre ses mains tôt, Shanahan et le coordinateur du jeu de course Mike McDaniel transforment cela en un retour de coup d’envoi. Cela permet à Mostert de créer une tête de vapeur et d’identifier rapidement d’énormes plis dans la défense. Après seulement deux étapes, Mostert localise le trou, met son pied au sol, fait sa coupe et coupe le premier niveau de défenseurs. Mostert n’a pas à éviter un autre défenseur dans l’espace jusqu’à ce qu’il soit à 17 mètres au-delà de la ligne de mêlée. Ce mélange habile de style de jeu et de schéma donne un gain de 34 verges.

Shanahan a une compréhension rare de l’espace et comment l’attaquer avec le personnel approprié, et Samuel est encore un autre bénéficiaire. Le récepteur débutant n’est pas encore le coureur de route le plus raffiné, mais il est une menace légitime en tant que coureur. Que ce soit via des transferts ou des décharges courtes, le personnel des Niners a un sens aigu de la façon de lui donner le ballon avec beaucoup d’espace pour travailler.

Ce jeu du premier quart de la victoire de dimanche est un concept de base dans l’attaque de Shanahan. Après une zone de jeu-action simulée à droite, Samuel revient à travers la formation pour prendre un bref tir de Garoppolo. Les Packers (qui ont également une variante de ce jeu dans leur attaque) sont prêts, mais quand Samuel attrape le ballon, il reste encore environ 5 mètres d’espace entre lui et le cornerback Kevin King. C’est assez d’espace pour Samuel pour faire rater King, glisser sur la touche et ramasser 16 mètres. Même si les Packers réagissent bien à l’appel, l’association du design et du personnel entraîne un gros gain.

5. Lors de leur jeu de piège au bon moment au premier trimestre, les Niners étaient confiants de pouvoir profiter de la façon dont Green Bay utilise Za’Darius Smith. Dans les situations de passage évidentes, les Packers aiment utiliser leur meilleur joueur défensif comme une menace itinérante au milieu de la défense. “Ils avaient beaucoup de choses avec Za’Darius qui passait par le centre, une sorte de freelance”, a déclaré le plaqueur gauche Joe Staley après le match. «Nous savions un peu exactement où il voulait se précipiter, alors nous avons pensé que la course pourrait créer plus d’un front défensif vanillé pour nous.» Cet alignement, combiné à l’agressivité de la ligne défensive en précipitant le passeur, a fourni une opportunité mûre pour les Niners. à aveugler Green Bay avec un appel qu’il n’a jamais vu venir. Avec Smith aligné au-dessus du centre et son compagnon de course, Preston Smith, chargeant durement vers le haut, les Niners avaient l’ensemble parfait d’angles pour entailler Green Bay pour un touché de 36 verges.

6. Prenez simplement ce bloc de George Kittle. La semaine dernière, Kyle Shanahan a expliqué ce qui fait de Kittle un bloqueur si puissant par rapport aux autres bouts serrés. À chaque coup, Kittle se replie, explose ses hanches sous l’impact et finit par les défenseurs. Il utilise chaque once de son corps pour porter le coup, et cela se termine généralement par des adversaires volant en arrière. Tout cela est exposé ici. Il n’y a personne comme ce gars dans la ligue.

7. Kittle et Kyle Juszczyk ont ​​passé la majeure partie du match de dimanche en tant que bloqueurs de course, mais leur capacité à aligner largement change le teint de l’attaque des Niners. Je ne suis pas sûr de pouvoir choisir un jeu préféré du plan de match de San Francisco contre les Packers, mais celui-ci est là-haut. Sur un deuxième et long au quatrième trimestre, San Francisco a brisé le groupe de 22 personnes (deux dos, deux bouts serrés et un récepteur large). Typiquement dans ce paquet, les deux arrières s’alignaient quelque part dans le champ arrière, les extrémités étroites seraient situées près de la formation et un récepteur se séparerait. Au lieu de cela, Kittle et Juszczyk sont alignés dans une pile de deux récepteurs à droite, avec Mostert et Samuel alignés en tant que dos séparés dans une formation de fusil de chasse. Je ne sais même pas comment commencer à le décrire. C’est comme un alignement de 21 joueurs de la vieille école – seulement la moitié des joueurs ont changé de place sur le terrain.

San Francisco a opté pour cette approche partagée avec Mostert et Samuel, souvent au cours des dernières semaines. Ce regard permet à Shanahan de mettre le ballon entre les mains de Samuel en tant que coureur et de le laisser aller travailler. Mais sur ce jeu, les Niners utilisent cette tendance à leur avantage. Plutôt que de remettre le ballon à Samuel, Garoppolo simule un transfert avant de lancer une passe de swing à Mostert dans le plat. Et qui l’attend là-bas? Kittle et Juszczyk, qui lancent tous deux de gros blocs pour libérer Mostert pour un gain de 10 mètres. Shanahan est branché sur des trucs de cerveau de galaxie.

8. Tyrann Mathieu est branché maintenant. La sécurité des Chiefs a été une présence transformatrice pour la défense de Kansas City cette saison, et il a pris son jeu d’un cran en séries éliminatoires. Il était partout pour les chefs dimanche. Mathieu a réussi un énorme coup sur Corey Davis pour une perte de 2 yards parce qu’il a reconnu le design du match de Kansas City contre les Patriots. Mais mon jeu préféré de Mathieu lors du match de championnat de l’AFC est tombé sur un oubli plus tard dans la journée. Avec le Tennessee face à un premier et un but à mi-chemin du deuxième quart, Mathieu a poignardé dans le champ arrière depuis son alignement de coin et a entraîné Henry vers le bas pour un gain de 1 yard. Mathieu est à son meilleur quand une défense lui permet de faire des conneries près de la ligne de mêlée, et c’est exactement ce qu’il a fait pour cette équipe des Chiefs récemment.

9. Le touché de 20 verges de Tyreek Hill au deuxième trimestre est l’offensive des chefs distillée. Tout dans cette pièce illustre pourquoi Kansas City est si difficile à arrêter. Avec la sécurité libre Kevin Byard aligné sur Travis Kelce comme seul récepteur au sommet de la formation, les Chiefs savent instantanément que le Tennessee est probablement couvert par l’homme. C’est déjà un problème pour les Titans, mais Andy Reid aggrave le problème en mettant Mecole Hardman dans un court mouvement vers la formation. Ces quelques pas de Hardman changent très légèrement les règles de couverture de la défense – en transformant Hardman en non. 3 récepteur sur le côté gauche – et ils donnent à la recrue rapide un chemin clair vers le milieu du terrain pour maintenir la sécurité unique. Cela laisse Hill en tête-à-tête de la fente, ce qui est un décalage pour tout cornerback de la ligue. Mahomes offre le type de lancer que seule une poignée de personnes en vie peut faire, et le résultat est un touché à Kansas City.

10. Cette semaine moment de jeu en ligne qui m’a fait revenir en arrière: Ben Garland a été une aubaine pour les 49ers. Lorsque le centre de départ Weston Richburg a subi une blessure à la jambe qui a mis fin à la saison au début du mois de décembre, il semblait que l’attaque de San Francisco pourrait prendre un coup important. La perte d’un centre peut torpiller n’importe quelle unité, mais dans le schéma de gestion de zone de Shanahan, la position est particulièrement importante. Le centre est la cheville ouvrière de ces conceptions de blocage, et un joueur qui peut gérer les blocs de portée par lui-même est primordial pour changer les calculs en faveur d’une infraction. Entrez Garland. Le joueur de ligne intérieur compagnon est entré au milieu de l’attaque de San Francisco, et cette unité n’a pas raté un battement. Garland connaissait déjà le système, ayant passé la saison 2016 en tant que sauvegarde à Atlanta, et cela a payé d’énormes dividendes. Regardez le travail que fait Garland sur Kenny Clark ici sans aucune aide. Shanahan n’a pas eu à changer un seul aspect de son plan avec Garland dans la formation, et c’est le meilleur compliment qu’un entraîneur puisse donner à un remplaçant.

11. Cette semaine Joueurs de la NFL, ils ne nous ressemblent absolument pas: Nous ne méritons pas Patrick Mahomes.