La Croix Bleue est enracinée, compte quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues et ses fans sont à nouveau ravis. Puis le 1×1 des joueurs de la machine à ciment.

Jésus Corona (9.5): Partidazo du gardien vétéran, il a réalisé au moins quatre arrêts sans faute. Malheureusement, il n’a pas pu laisser son but invaincu lorsqu’il a reçu le but de Javier Aquino. Il était le joueur du match. Il a reçu un carton jaune à 89.

Julio César Domínguez (8,5): Bon match du carrière de ciment. Avec Romo, ils ont fourni la perte d’une bannière défensive, comme Pablo Aguilar. Il évite que Gignac ne génère de danger.

Adrián Aldrete (9): Grand match de l’équipe mexicaine, a envoyé de bons centres dans la zone et a marqué le but gagnant sur coup franc (avec l’aide de la barrière) à 81.

Luis Romo (9): Il a marqué un but précoce qui a donné confiance à ses coéquipiers. Dans son rôle défensif, il n’a fait qu’une erreur qui a failli faire chuter son cadre.

Juan Escobar (7,5): Dans son groupe, c’est là que le groupe de Monterrey a causé le plus de danger. Il a donné de l’aide pour le but de Romo dans les premières minutes du match.

Yoshimar Yotun (7): Il avait de bonnes actions à attaquer, mais une grande partie du jeu a disparu. Il a quitté la réunion à 67 ans pour donner sa place au colombien Alex Castro.

Rafael Baca (7): Parti assez discret de confinement mexicain, n’a pas récupéré assez de balles au milieu de terrain.

Elías Hernández (7,5): Match régulier par rapport à ceux auxquels nous sommes habitués. Heureusement pour lui, son équipe a profité des chances de remporter la victoire.

Roberto Alvarado (6,5): Fête trop discrète du mexicain, je ne déséquilibre pas comme on est habitué. Il est parti donner sa place à l’Argentin Lucas Passerini à 78 ans.

Jonathan Rodríguez (8): Il a vu sa séquence de six matchs consécutifs coupée par le score. Son jeu n’était pas mauvais, mais pas spectaculaire. Il a réalisé des arrivées dangereuses, en plus de recevoir la faute provoquée par le coup franc où le but de la victoire est tombé. Il a été réprimandé à 88 ans.

Santiago Giménez (6): Il n’a tiré qu’une seule fois sur le but de l’adversaire et son tir est allé loin, n’a pas généré trop de danger et n’a pas pu aider ses coéquipiers. Il a été averti à 58 ans et a quitté le terrain à 67 ans.

Substitutions

Alex Castro (5 ans): Il est entré sur le terrain en remplacement du Péruvien Yoshimar Yotun à 67 ans et n’a pas eu beaucoup de participation

Orbelín Pineda (6): Il est entré à la place de Santiago Giménez à 67 ans et a tenté de contrôler le ballon, mais n’a pas pu.

L’admission à 78 par Roberto Alvarado et comme ses coéquipiers entrés en seconde période, n’a rien généré.