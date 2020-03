L’Atlético de Madrid avait aujourd’hui un jeu clé Champions dans ce qui reste saison contre Liverpool et il a su souffrir pour entrer dans les quarts (2-3) après un retour en prolongation épique. Déjà à 15 secondes Diego Costa a averti Adrián avec un tir de l’extérieur de la boîte. Les rouges ont repris le ballon et L’objectif d’Oblak resserré au début. Atlético a abandonné les attaques et la puissance physique de Liverpool il a été remarqué au fil des minutes, bien que les rojiblancos ils étaient bien positionnés en défense. Firmino a de nouveau averti Oblak peu de temps après la pause dans une balle toxique. Celui qui n’a pas pu s’arrêter était la tête de Wijnaldum lorsqu’il a agonisé la première mi-temps. Le 1-0 est venu des perles à Liverpool.

Après la pause, le match s’est poursuivi avec le domaine local et Les avertissements de Mané ou Oxlade sur l’objectif d’Oblak. Le bâton a sauvé les rojiblancos en un jeu brouillé. Ensuite, le Slovène a emboîté le pas, tandis que l’attaque de l’Atlético n’a montré aucun signe de vie. Les rouges ont tourné encore plus loin à la fin de la rencontre à la recherche de 2-0. Saúl a marqué sur le dernier jeu … hors-jeu. Cela a conduit à l’extension.

En prolongation, Liverpool a continué d’attaquer et après tant de tentatives, un en-tête pour le poste Firmino, le Brésilien lui-même a profité du rejet pour marquer à 2-0. Tout semblait voué à la catastrophe, mais entre Joao Félix et surtout Marcos Llorente a profité d’une erreur d’Adrián pour marquer un but historique. Après quelques minutes, l’ancien joueur du Real Madrid a signé un grand but contre pour terminer l’égalité. orata a marqué le 2-3 avec Liverpool renverséCela a été le 1×1 des joueurs de l’Atlético de Madrid:

Oblak (10): le premier s’est arrêté Wijnaldum à la minute 4. La seconde a Oxlade à 10, un autre à à bout portant à Firmino,… mais ne pouvait plus avec le Wijnaldum lui-même. Dans la deuxième partie, il a poursuivi son récital. Firmino l’a exécuté en prolongation. Il a fait un superbe match

Trippier (5): pas vu aussi attaqué que Lodi pour son groupe. Pourtant, ce n’était pas aussi offensant que d’habitude et la fatigue pesait sur lui. Fête discrète pour lui. Il est parti pour Vrsaljko

Savic (8): avait beaucoup de travail pendant toute la nuit. Les Ballons à air Liverpool il leur répondit à la pelle. Il a montré beaucoup de sécurité, bien que la fatigue aidé Firmino il s’échappera sur le jeu 2-0.

Philippe (8): était sur le point de baliser dans un coin. Wijnaldum s’est battu le dos à 1-0. Ensuite, ils ont été vus contre le jeu aérien et physique Liverpool et a répondu assez bon encore une fois.

Lodi (6): le jeu, avec Oxlade et Salah, est tombé beaucoup de son côté dans la première partie. Cela l’a empêché de se présenter à l’attaque. Dans le second cela les ralentissait mieux. Test difficile celui que le Brésilien avait aujourd’hui, qui n’a pas mal fait. Il s’est terminé fondu, mais il a duré 120 minutes.

Thomas (7): n’a pas réussi à porter le poids de l’équipement le temps de faire jouer le ballon. Il était un autre de ceux qui sacrifié dans le travail défensif. Il a essayé avec un peu d’arraché mais c’était impossible pour lui aujourd’hui. Dans la l’extension de son physique était la clé.

Koke (6): Votre travail de couverture était énorme. Le ballon a été de courte durée quand il l’a eu et que l’équipe lui manquait. Quelqu’un s’est engagé un autre échec grave à l’époque pour y jouer.

Saül (6): a été forcé de se multiplier en défense. Cela a beaucoup aidé aile gauche à Lodi. Peut-être qu’il aurait dû donner plus pause l’équipe quand j’ai eu le ballon. Il a essayé un but de votre domaine. Puis marqué super tête mais c’était hors-jeu.

Sangle (6): a reçu un entrée difficile de Henderson. En attaque il a essayé bien que la petite balle que son équipe avait lui a fait à peine le voir. Bien sûr, c’était la plus active des attaquants rouges et blancs.

Joao Félix (7): ‘payé’ pour le contrôle du ballon de Liverpool avec peu de participation. Puis ce fut «l’île» à laquelle essayé de saisir l’Atlético en attaque après le départ de Costa … et finalement il s’est avéré. Longtemps disparu à Anfield, est apparu parfaitement pour trouver Llorente dans un objectif historique.

Diego Costa (4): averti dans le premier coup de la réunion. Il a beaucoup cherché espaces en attaque, bien qu’il ait très peu participé à l’attaque. C’était le premier changement de Simeone.

Marco Llorente (10): entrée via Costa pour rechercher avoir plus la balle au centre du terrain. Il a essayé avec certains arrivée depuis la deuxième ligne mais sans danger et il a dû travailler dur, comme tout le monde. Il a profité de l’erreur d’Adrian pour marquer un but historique. Puis au compteur un autre but a été cuit pour tuer la cravate. Éternel.

Vrsaljko (7): Simeone l’a mis fin de 90 minutes par Trippier. Il était presque un défenseur central avant la ruée vers Liverpool.

Morata (9): C’était la dernière balle du Cholo à Anfield. Il est à l’origine du mouvement 2-2. Il a même joué et marqué 2-3 contre

Giménez (6): entré à la fin pour fermer la défense. Cela faisait partie de l’exploit de rojiblanca

