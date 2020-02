Les Rayados de Monterrey ont atteint 7 matchs sans connaître la victoire au sein de la Ligue MX ce tournoi et ils gardent un jour de plus en bas du classement, qui, pour le moment, est dirigé par América, leur dernier bourreau au sein du BBVA Stadium.

Les Eagles ont battu le Gang 1-0 malgré l’impulsion de Nico Sánchez, Layún et Funes Mori. Alors ne manquez pas le 1×1 des joueurs de Monterrey dans leur défaite contre l’Amérique:

Marcelo Barovero (8): Le gardien argentin a pu passer une bonne nuit dans le cadre de Rayados, mais il a eu la petite fortune que les rebonds ne lui ont pas favorisé. C’est comme ça que le but de Fuentes est venu et à partir de là, c’était vraiment peu demandé.

José María Basanta (6): Le vétéran central a été l’un des points faibles de Rayados ce week-end. Il a obtenu un objectif qui ne valait pas sa fortune, mais en général, il était lent sur les pistes.

Nicolás Sánchez (6): Le capitaine de Rayados était l’un des leaders de l’équipe qui a toujours avancé, mais à la fin il a péché avec plus d’élan que de clarté et d’idées.

César Montes (8): Petit à petit, il commence à gagner la hiérarchie d’une centrale expérimentée. Il était incassable dans la zone basse, mais n’a rien pu faire pour éviter le but contre. Il a des problèmes de position à améliorer, mais dans l’ensemble, ses performances sont acceptables.

Miguel Layún (7): Incisif dans l’attaque par la gauche de Rayados, mais déficient dans la marque défensive. En tant que ruelle, il a laissé beaucoup de trous derrière lui, dont Giovani et sa compagnie profitent peu. La mauvaise chose pour Layún est que ses projections offensives n’ont rien laissé de bon pour l’équipe.

Celso Ortiz (8): Robuste et puissant au milieu de terrain, il était un receveur de balle infatigable. Cordova avait une grande partie du jeu sous contrôle, mais la confusion de son équipe ne montrait pas son grand travail tactique sur le terrain.

Charly Rodriguez (8 ans): Bon jeu pour le Mexicain en zone de récupération. Excellent dans les projections offensives, il a fait plusieurs fois les attaquants royaux recevoir le ballon avec avantage et en bonne position.

Stefan Medina (8 ans): Contrairement à Layún, John Stefan Medina était un bon exemple de la manière d’être une voie. Infatigable dans l’aller-retour, il a tenu Cordova et ibargüen à distance comme il le pouvait et s’est projeté vers l’avant sans obtenir de bons résultats. Bien que le Colombien ait remporté le match à quelques reprises, il n’était pas mauvais au match.

Rogelio Funes Mori (7): Match régulier du bélier argentin. Très chaud au corps à corps, une véritable option de danger n’a jamais pu être créée, même si sa présence était très perceptible. Il aurait dû être expulsé à 75 ‘pour un coup de pied à Luis Fuentes.

Jesús Gallardo (8): Bon jeu de Gallardo comme extrême. Il pouvait marquer un but, mais un arrêt spectaculaire de Memo Ochoa lui a dit non. Il était très incisif sur l’aile gauche et le soutien de Layun l’a aidé à briller, même si cela ne pouvait pas être reflété sur le tableau de bord.

Dorlan Pabón (6): Match mauvais et sans conséquence pour l’attaquant historique. Dorlan n’a absolument aucun poids dans le match. Il a essayé de tirer sur de longues distances mais aucun tir n’était dangereux et il était frustré de ne pas pouvoir aider comme il en avait l’habitude.

SUBSTITUTIONS:

Vincent Janssen (9 ans): Son entrée lui a fait sentir un danger beaucoup plus grand dans la zone américaniste. Il est entré 64 ‘par Basanta et il a été immédiatement noté que le changement a pris du temps à se produire. Il conserva parfaitement le ballon, causa des fautes et donna des alternatives en attaque qui contenaient correctement la boîte d’aigle.

Alfonso Alvarado (7): Le canterano a donné de nombreux signes d’élan et a tenté de gagner tous les duels qui ont eu lieu, entraînant des fautes inutiles. Son entrée en 65 ‘par Dorlán Pabón a donné des rafraîchissements d’idées, mais n’a pas pu créer d’actions dangereuses.

Alfonso González (6): Il est entré 81 ‘au lieu de Miguel Layún et ne pouvait pas faire grand-chose pour son équipe. Il a eu quelques apparitions notables, mais le boulon américaniste l’a empêché de développer toute opportunité.

Antonio Mohamed (6 ans): Le Turc l’a dirigé depuis les tribunes en raison de sa dernière expulsion contre Juarez; Cependant, cela n’excuse pas sa mauvaise lecture de jeu. Il était en communication constante avec son assistant, mais cela ne l’a pas aidé à faire les changements à temps, ni à trouver le trou pour ouvrir le mur soulevé par Miguel Herrera en arrière-plan.