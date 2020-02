L’Amérique a gagné pour la première fois dans le Steel Giant et ajoute sa quatrième victoire consécutive, qui le place comme leader provisoire de la Clausura 2020, sous réserve de ce que Pumas fait dans son duel contre Morelia.

L’équipe Piojo a souffert tout au long du match, mais a su conserver son avantage et obtenir 3 points vitaux pour commencer à égaler la qualification à la ligue.

Guillermo Ochoa (10): Exposition impressionnante de l’équipe américaniste. Il a sauvé trois actions de buts clairs et était le maximum responsable de l’équipe afin que le but reste à zéro. Une fois de plus, cela montre pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du Mexique.

Paul Aguilar (8): Le vétéran du côté mexicain a eu une nuit de hauts et de bas à BBVA. Il était constant dans les itinéraires, mais il a gagné plusieurs fois son dos. Entre Gallardo et Layún, ils l’ont mis dans une situation délicate, mais en attaque, c’était un casse-tête pour tout Monterrey.

Bruno Valdez (9): Le chef de la défense américaniste a de nouveau offert un échantillon de la façon de défendre et de supporter le score. Il a guidé sa ligne pour maintenir l’ordre tout au long du jeu, couper des balles précises et était invincible par les airs.

Emanuel Aguilera (8): Après le tonique de Bruno, Ema était responsable d’être le deuxième de Valdez, mais avec moins de technique et de capacité que le Paraguayen. Dubitative dans certaines actions, il commet toujours des fautes absurdes, mais quand il s’agit de 1 contre 1, il reste insoluble.

Luis Fuentes (10): Il n’y a aucune raison de ne pas donner 10 à Fuentes. En plus de donner le but de la victoire à l’équipe, il était intraitable en défense. Il a coupé les balles clés contre les Eagles et Dorlan Pabón a dû recourir à la taille du centre pour trouver de nouvelles alternatives. Il a été vaincu dans une action qui met presque fin au but, mais ne peut pas être considéré comme son erreur.

Fernando González (7): Le maillon le plus faible de cette Amérique était le «Bear» Gonzalez, qui se sent toujours un peu en dessous du reste. Ce n’est pas rapide ou intense, vos passes sont toujours de valeur réservée et essayez toujours d’être dans une zone sûre; Par conséquent, leurs erreurs sont minimes, mais elles sont sans conséquence dans le jeu.

Richard Sánchez (8 ans): Le Paraguayen est toujours propriétaire du milieu de terrain américain. Son sacrifice pendant les 90 minutes mérite d’être applaudi, mais cette fois il n’a pas pu arrêter l’attaque de Monterrey devant et en attaque peu influencé le développement du jeu.

Sebastián Córdova (8): Ce n’était pas le match le plus brillant de Sebastian, mais il était l’un des créateurs du but de Fuentes. Son sacrifice le maintient comme l’un des immeubles du pou et sa qualité technique augmente à chaque match. En sécurité dans les passes, il était déséquilibré quand il le pouvait.

Giovani Dos Santos (9): Gio a connu l’un de ses meilleurs matchs en tant qu’azulcrème. La première mi-temps a été plus que déséquilibrée, il a pris le ballon et s’est senti protagoniste. Il a généré quelques options contre le framework Barovero mais aucune ne s’est matérialisée. Lorsqu’il est inspiré, cela montre qu’il est un footballeur différent.

Andrés Ibargüen (9): Comme Gio, la première mi-temps d’Ibargüen a été remarquable. Il a participé directement au but de Fuentes et avait déjà provoqué un but qui avait été annulé par une faute précédente. Bonne nuit du Colombien alors qu’il était sur le terrain.

Federico Viñas (8): Son travail de pôle est vital pour le plan de Miguel Herrera. C’est un joueur de football, livré 90 minutes et ne se lasse pas de courir. Viñas n’a pas l’intention de quitter le 11e partant et il montre chaque match, même s’il ne marque pas dans le match.

Sebastián Cáceres (8): Bon jeu de la nouvelle centrale uruguayenne. Il est entré dans la minute 53 au lieu d’ibargüen pour former une ligne de 5 et cela semblait assez solide. Il a commis une faute dans les derniers instants du match, mais en général il était fort et confiant dans les rejets.

Santiago Cáseres (7): Il n’a eu aucune action particulière pour exalter sa participation, mais à partir de la minute 65, quand il est entré chez Giovani, le milieu de terrain était presque incassable. Bonnes transitions avec Richard et Gonzalez, mais il faut encore trouver sa place sur le terrain.

Henry Martin (6 ans): Il est entré dans le 76 ‘au lieu de Córdova pour essayer de courir vers le centre et conserver le ballon, mais la vérité est qu’il n’en a fait aucun. Viñas courait un peu plus à l’époque et il était difficile de garder le ballon sur ses pieds.

Miguel Herrera (9 ans): Le pou continue d’évoluer en tant qu’entraîneur. Aujourd’hui, il sait quand il doit risquer et quand garder le score; Cela a été démontré ce soir dans sa victoire contre Rayados, car il est passé à la ligne 5 quand il l’a jugé nécessaire et le résultat lui a donné raison; cependant, ils ont continué à atteindre le cadre de Guillermo Ochoa et dans la seconde moitié, l’attaque d’Azulcrema était pratiquement inexistante. Miguel a appris à gagner des matchs, mais il doit maintenant retrouver son style de jeu.