L’équipe blanche a laissé échapper le leadership de la Liga avec une défaite à la Ciutat de Valencia après avoir contrôlé le match pendant une grande partie des 90 minutes. Zidane était mieux, mais ils n’ont transformé aucune des chances qu’ils avaient et cela lui a coûté cher après que Morales ait réussi un grand but dans l’un des rares que Levante avait.

Courtois (6): Le gardien de but belge n’a pas eu beaucoup de travail pendant une grande partie du match, et quand il l’a eu, il est intervenu correctement. Cependant, sa nuit a été éclipsée par le tir brillant de Morales qu’il n’a pas pu arrêter.

Carvajal (8): Le Leganés a établi un grand jeu en attaque, car en défense peu a dû intervenir jusqu’aux dernières minutes. Il a quitté sa peau et en est ressorti très touché par le résultat final.

Varane (8): Le Français a également réussi son travail défensif quand il a dû intervenir et seul le jeu isolé du but lui a coûté la défaite. Après les deux, l’équipe a parfois été vaincue et Varane a pu bien fermer dans son propre champ.

Bouquets (9): Le capitaine blanc a été chargé d’un carton jaune très rapidement et à cette condition, il a terminé un match exceptionnel avec des interventions au mérite devant ses rivaux. Il n’a rien pu faire dans le but.

Marcelo (7): Le Brésilien est revenu au titre et est revenu à Marcelo, brillant en attaque avec des associations fantastiques avec Hazard et Benzema, mais avec de sérieux problèmes défensifs.

Casemiro (8): Le milieu de terrain de São Paulo était une fois de plus essentiel lorsqu’il couvrait tous ses coéquipiers en défense. Mais encore une fois, son grand travail dans l’ombre n’a pas ajouté un seul point.

Kroos (7): L’Allemand a été la clé de la création de jeu du début à la fin, sans se prononcer beaucoup en attaque mais comme l’axe de l’équipe à partir d’un noyau qui dominait.

Modric (7): Luka a été très inspiré pendant les 81 minutes qu’il a passées sur le terrain. Il a ajouté tant en attaque, en faisant couler le ballon qu’en défense. En seconde période, les années ont été marquées et son rythme a baissé, donc Zidane l’a remplacé.

Isco (7): Le Malaga, libre derrière Benzema et Hazard, a joué un rôle particulier dans le jeu de Zidane. Lui, comme le reste de ses coéquipiers dans le noyau, a été la clé de la domination du Real Madrid pendant une grande partie du match.

Danger (7): La nouvelle idole du Real Madrid était l’une des meilleures du jeu jusqu’à ce que, à la 66e minute, il doive prendre sa retraite avec un inconfort évident. Hazard avait une nouvelle fois démontré sa version la plus déséquilibrée et il faudra voir à quel point sa blessure est grave.

Benzema (6): Le Français a eu de nombreuses occasions de marquer son propre but, tant avant qu’après le Levante, mais l’objectif a tout de même échoué. Il a participé autant de fois qu’il l’a fait, mais n’a pas rempli sa mission principale.

En seconde période, Zidane, voyant la bonne performance des onze propriétaires, a voulu prolonger au maximum la continuité de son alignement, mais la blessure de Hazard l’a contraint à introduire Vinicius (). Le Brésilien cherchait sans cesse le débordement de son groupe préféré, mais un jeu de plus restait banalisé. Lucas Vázquez () entré peu de temps après par Isco avec la même tâche que le Carioca, mais il ne l’a pas non plus. Le dernier à entrer était Fede Valverde (), qui cherchait à retrouver l’intensité de la moelle épinière et dans la première, il avait laissé Benzema seul devant le gardien de but, mais il n’avait pas non plus marqué.