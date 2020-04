Le ballon Adidas si l’Argentin quitte Barcelone

Leo Messi et Barcelone, Barcelone et Leo Messi. Des histoires parallèles qui n’ont jamais été séparées. L’Argentin est dans les rangs du club du Barça depuis plus de 15 ans, 15 ans où la continuité des 10 au Camp Nou n’a jamais été remise en cause. Mais tout s’est mal passé cette année: sa colère face à la signature de Neymar interruptus, la guerre contre le club, la confrontation avec Abidal et, pour couronner le tout, la guerre entre les joueurs et Bartomeu pour la réduction des effectifs après la crise des coronavirus. Aujourd’hui, Messi a de nombreuses raisons de quitter le Barça.

Adidas, le géant allemand qui représente Leo Messi puisque ce galop au Camp Nou soulève les fans de leurs sièges, il serait l’un des grands bénéficiaires d’une éventuelle marche de l’Argentin de Barcelone, qui pourrait se produire gratuitement à la fin de la saison si Leo applique la clause de libération qu’il a dans son contrat.

La marque de sport a sa plus grande image, sa grande star, dans les rangs de son éternel ennemi, la marque nord-américaine Nike. Le Football Club Barcelona C’est le club emblématique de la marque nord-américaine dans le domaine du football et c’est quelque chose qu’Adidas a toujours dû avaler: voir comment Leo Messi portait le logo de la compétition sur sa poitrine.

Adidas se frotte les mains

Adidas il se frotte les mains en pensant à un possible changement de décor pour Leo Messi. Le contrat lui permet de sortir gratuitement et, tout comme il n’y a pas peu d’équipes qui seraient prêtes à lui payer un million pour porter son élastique, il y a aussi peu de raisons pour lesquelles l’Argentin a aujourd’hui de considérer ses adieux au Barça après 15 ans au Camp Nou. Pour le géant allemand, il serait idyllique que son étoile signe pour l’un de ses clubs qu’il habille comme Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich ou Juventus; cinq titans qui porteraient un coup énorme aux intérêts de la marque de sport.

Adidas comprend que son emblème, changer les équipes, allait révolutionner la commercialisation de la marque allemande. Leo Messi est, pour beaucoup, le meilleur joueur de l’histoire du football, quelque chose qui mène à un nombre infini de fans, non pas du Fútbol Club Barcelona, ​​mais des Argentins 10. Cette signature pour un autre club signifierait une explosion sans précédent dans la vente de maillots pour cette équipe avec le nom et le numéro de l’Argentin au dos. Il lui est difficile de quitter le Barça … mais Adidas en rêve déjà.