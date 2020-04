Le ballon LaMelo sera-t-il le premier repêché au classement général du repêchage NBA 2020?

Le ballon LaMelo devrait être repêché au premier rang du repêchage NBA 2020.

Tous les signes le montrent actuellement, selon son père, LaVar.

LaVar est apparu sur le podcast Pardon My Take la semaine dernière et a dit beaucoup de choses.

“Dans le repêchage, lorsque vous avez le choix n ° 1, vous voulez prendre un gars qui est le plus populaire”, a-t-il déclaré.

“C’est l’une des choses que vous voulez avoir – comme Zion (Williamson) était le plus populaire l’année dernière. Et puis la deuxième chose est que vous voulez probablement prendre la meilleure garde parce que c’est ainsi que le jeu change. Melo est les deux.

“Donc, si vous allez démarrer votre franchise et que vous voulez mettre des gens dans les sièges, vous devez obtenir Melo.”

LaMelo est répertorié comme le meilleur espoir de sa catégorie selon CBS, deuxième meilleur selon ESPN et troisième meilleur selon SI.

