Le Barça active l’option Aubameyang … si Rodrigo échoue

Il Barça garder à l’esprit Pierre-Emerick Aubameyang. Ce sont des jours de nervosité, des jours clés dans l’avenir le plus immédiat au Camp Nou. L’absence pendant des mois de Luis Suarez et début hésitant de Quique Setién devant le bateau, ils allument toutes les alarmes. La signature d’un attaquant de pointe qui augmente le niveau de compétition et donne un but à l’équipe est décisive pour que cette saison ne soit pas complètement perdue. Et là, en plus de l’option sonore de Rodrigo Moreno, le Gabonais apparaît.

Bartomeu n’était pas couvert en ce qui concerne la participation dans Rodrigo en remplacement des 9 charrúa. «Il est sur la table des techniciens pour remplacer Suárez», a déclaré le président Culé à un moment où sa signature a été négociée à Barcelone entre Anil Murthy, le président ché, et le Jorge Mendes Mais les exigences économiques valenciennes et les difficultés économiques du Blaugrana pourraient mettre l’opération en échec quelques jours après la fermeture du marché, d’où l’ouverture d’autres alternatives.

Selon The Telegraph, le Barcelone Il aurait déjà manifesté son intérêt pour l’attaquant gabonais et les premières demandes de renseignements sur sa signature seraient parvenues aux bureaux d’Arsenal. Le club culé ne veut pas rester dans le pétrin avec le fonctionnement de Rodrigo, qui est la première option dans la liste des préférences, mais ils sont conscients des difficultés que le Valence, donc réactiver l’option de Aubameyang, Un vieux désir de la directive Blaugrana.

Aubameyang, qui a déjà rejeté une offre de renouvellement des artilleurs cette saison, il attendrait la possibilité d’atteindre le Camp Nou. Il a un contrat à Londres jusqu’en 2021 et à 30 ans il maintient son rythme de notation cours après cours: il a 16 buts en 26 matchs Jusqu’à présent cette année. Son niveau est plus que prouvé et son âge et son statut contractuel en font un attaquant beaucoup plus abordable en ce moment que Rodrigo Il Arsenal Il a payé 60 millions d’euros pour lui en 2018, juste ce que l’attaquant espagnol vaut aujourd’hui.