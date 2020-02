Le Barça confirme que Dembélé sera opéré en Finlande

Ousmane Dembélé Ne gagnez pas pour les aversions. L’attaquant français de Barcelone le reste de la saison sera perdu en raison d’une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite, ce qui l’obligera à passer par la salle d’opération mardi prochain en Finlande. Cela a été annoncé par le club du Barça à travers une déclaration médicale via ses réseaux sociaux.

«Dembélé sera opéré chirurgicalement mardi 11 à Turku (Finlande) de sa rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite. À la fin de l’intervention, une nouvelle déclaration médicale sera fournie avec l’heure de sortie approximative », a déclaré le Barça sur son profil Twitter officiel.

Le Français a commencé à voir la lumière au bout du tunnel après avoir été blessé en novembre dernier contre le Borussia Dortmund. Setién avait prévu de lui donner des minutes dans l’affrontement de majordome contre l’Athletic, cependant, son rétablissement a subi un grave revers. Au début, c’était une simple rechute qui lui aurait pris 15 jours de plus sur le terrain, mais après avoir effectué les tests pertinents, le club a détecté que c’était plus grave.

Setién ne pourra pas compter sur la fin du reste de la saison, qui n’a disputé que neuf matchs jusqu’à présent cette saison, cinq en Ligue et quatre en Ligue des champions, avec un but en championnat national. Pour cette raison, à partir des bureaux de Camp Nou, ils suivent le marché à la recherche de signer un remplaçant des Français depuis maintenant, ajouté au plus bas de Suárez, l’avance de Barcelone est boiteuse. Ansu Fati a comblé le poste vacant avec Messi et Griezmann, car l’entraîneur n’a plus d’options, du moins pas dans la première équipe.