Le Barça doit vendre Griezmann pour signer Neymar

Le FC Barcelone mettra Antoine Griezmann en vente l’été prochain. L’équipe culé a décidé de mettre sa star de la saison en cours sur le marché après ne pas avoir caillé dans sa première année. Les problèmes économiques de l’équipe catalane et leur envie de jouer à Neymar les oblige à accrocher l’affiche de transférable pour la prochaine fenêtre de transfert, on ne sait pas encore quand il s’ouvrira.

La vérité est que le Français a été à l’honneur toute la saison. Enregistré en star et donnant au cours des dernières saisons un grand niveau à l’Atlético de Madrid, tout indiquait que l’équipe catalane formerait à leur arrivée un trident de luxe qui baisserait les buts. Cependant, son irrégularité a été une constante tout au long du cours.

Le Barça dépend uniquement de Messi pour faire avancer leurs matchs et Griezmann s’est démarqué au-dessus des autres à très peu d’occasions. À cela, il faut ajouter sa relation avec la star argentine. Les deux joueurs n’ont pas réussi à se comprendre suffisamment. Il semble que le ‘10’ culé n’ait pas pleinement fait sa part pour favoriser l’intégration dans l’équipe de France., quelque chose qui a partiellement réduit les performances du joueur lors de sa première saison en tant que Blaugrana.

Si cela s’ajoute au désir de l’équipe de Barcelone de récupérer Neymar, il y a peu plus d’options que de vendre à Griezmann. Les Catalans ne vivent pas leur meilleur moment, financièrement parlant. Les salaires exorbitants et les montants astronomiques qu’ils ont déboursés ces dernières années pour compléter leurs effectifs, les ont conduits à une situation économique délicate. cela les a empêchés de terminer l’année dernière avec succès la signature du Brésilien et cela pendant l’état d’alerte peut conduire à une ERTE.

Comme le noyau dur des vestiaires l’a clairement montré, ils voulaient le retour du footballeur du PSG au Camp Nou, mais malgré le fait que le club ait essayé, ils n’ont pas pu parvenir à un accord avec l’équipe de France. Cette saison, ils reviendront à la charge. Encore plus quand dans le parc des Princes, ils semblent avoir choisi entre lui et Mbappé, mettant un prix de départ sur Neymar.

Cependant, Pour que la signature équilibre les comptes du club, il est nécessaire de vendre à Griezmann. La destination du Français pourrait être précisément Paris. Le PSG comme l’attaquant et l’année dernière le club a envisagé sa signature. Sa vente servirait également le Barça à réduire le retour de Neymar. Une opération qui mettrait fin à une partie des problèmes qui existent actuellement au sein du personnel et qui rapprocherait le personnel et le conseil d’administration.