Le Barça échoue également dans sa tentative de signer Richarlison

Le mois de janvier de Barça et sa direction sportive est noire. Le cadre culé, dans sa tentative d’avancer un centre pour combler le vide immense laissé par la blessure de Luis Suarez, Il a déjà touché de nombreuses portes ce mois-ci. Trop Et dans chacun d’eux, il a rencontré des difficultés, des problèmes pour l’ouvrir et dont il n’a pas pu trouver de solution. La onzième tentative de renforcement de l’attaque s’est également révélée négative.

Il Barcelone, avec son directeur sportif Eric Abidal à la tête, aurait offert 100 millions d’euros par le Brésilien Richarlison, bélier Everton de la Premier League. Selon SKY Sports, l’offre a atteint les bureaux de Goodison Park et a été immédiatement rejeté par les dirigeants des caramels, car ils estiment que ce n’est pas exorbitant pour le niveau que son attaquant affiche et que son intention n’est pas d’affaiblir l’équipe dans ces derniers jours de marché, mais de la renforcer. Cependant, d’autres médias britanniques disent que le club nie cette offre, mais pas les contacts.

Il Everton, qui forme l’italien Carlo Ancelotti Depuis décembre dernier, il a signé le Brésilien en 2018 de Watford pour un chiffre d’environ 40 millions d’euros. En saison et demie, l’attaquant a déjà ajouté 24 buts pour le caramel en 65 matchs et à 22 ans, il a fait une place dans les appels de l’équipe nationale brésilienne de Tite

Apparemment, l’intérêt ne vient pas de maintenant. Selon SKY Sports, Abidal déjà interrogé sur la situation de Richarlison au début de cette saison, cet été, bien que les pourparlers soient restés là et que l’intérêt ne se soit manifesté jusqu’à présent, alors que les Blaugrana sont le plus dans le besoin après plusieurs portes claquantes, la dernière et la plus parlée Rodrigo Moreno et le Valence

«Nous ne le nierons pas ce serait intéressant si un joueur pouvait venir«Il a mentionné Quique Setién lors d’une conférence de presse avant d’envoyer la coupe avant le Leganés, en attendant un mouvement rapide et précis des Catalans. Les options pour parvenir à un accord sur un attaquant sont de plus en plus réduites et ce vendredi à 23h59 fermera le marché des transferts qui laisserait sans soulagement le coach cantabrique.