Le Barça est leader provisoire après avoir remporté le Real

Il Barcelone Il est le leader provisoire de la Ligue de Santander après sa victoire contre le Société réelle, placé dans les dernières minutes du match et aidé par une pénalité idiote du Txuriurdin. L’ensemble azulgrana est placé avec 58 points, deux de plus que le Real Madrid, qui doit jouer ce dimanche contre Betis une rencontre qui gagnerait à nouveau en tête du classement.

Dans la troisième place est Séville, avec 47 points, au détriment de ce que Getafe fait samedi dans son engagement envers Celta. Les azulones sont quatrièmes avec 45 points, comme l’Atlético de Madrid. La Ligue Europa ferme la Real Sociedad.

Le lien entre l’Atlético de Madrid et Séville dans le match qui a été joué dans le Wanda Metropolitano à partir de 16h00, il laisse les deux équipes dans la même position dans leur lutte pour les positions européennes pour la saison prochaine. Les matelas, avec un œil sur Liverpool, se sont détendus et ont encore perdu deux points clés pour leur but en Ligue.

En ce qui concerne la zone de relégation, la journée de dimanche sera décisive après la Majorque conquiert Ipurúa quitter la zone chaude en honorant l’un de ses surnoms.