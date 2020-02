Le Barça interroge également Lucas Pérez pour remplacer Dembélé

La blessure d’Ousmane Dembélé est tombée comme une cruche d’eau froide au Can Barça. Le secrétariat technique est conscient de la difficulté de se battre pour des titres avec trois attaquants. Lionel Messi, Ansu Fati et Griezmann ce sont les seules alternatives en tête après les blessures de Luis Suarez et de lui-même J’ai tremblé.

Le Barca Vous pouvez aller sur le marché des transferts à cause de la longue blessure du Français, même s’il est fermé. Pour cela, doit être un retrait de plus de cinq mois et vous ne pouvez incorporer qu’un joueur d’une équipe qui évolue en Espagne.

Abidal et son équipe ont déjà commencé à signer un attaquant qui suppose l’absence de Dembélé. L’option principale des Catalans est Angel, Attaquant de Getafe âgé de 32 ans. Les Canaries ont marqué jusqu’à présent 9 buts en championnat, sortant presque toujours du banc.

Mais ce n’est pas la seule alternative qui est gérée depuis Barcelone. Lucas Pérez, qui était déjà à l’agenda de Culé en 2016, est l’un des plus appréciés du Can Barça, selon Mundo Deportivo. Le Galicien, qui revient à son meilleur niveau à Vitoria, peut jouer plusieurs positions, sélectionné pour baguer ou au point d’attaque.

8 buts et 4 passes décisives

Lucas Pérez forme un couple intéressant avec Joselu, clé de la lutte du club basque contre la relégation. Au total, le Galicien a un total de 8 buts et 4 passes décisives, par rapport aux 9 buts de son compagnon dans l’équipe d’attaque.

Galicien a brillé au Deportivo lors de la campagne du 15/16, marquant 17 buts qui lui ont donné l’occasion de jouer en Premier League avec Arsenal, bien qu’il n’ait pas réussi. Une signature pour Barcelone serait une opportunité unique pour l’attaquant polyvalent de La Coruña.