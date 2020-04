“Le Barça n’a pas la capacité financière de signer Neymar”

Le nom de Neymar Il est toujours sur la table dans les bureaux du Camp Nou. Depuis le Barcelone ils rêvent de ramener la star brésilienne. L’été dernier, il était sur le point de rentrer au Can Barça mais finalement l’opération a été écourtée et il est resté au PSG. Certaines rumeurs suggèrent que le club catalan réessayerait cet été, cependant le président de Mediapro, Jaume Roures, le voit comme impossible.

Dans une interview à l’agence française ., le président a assuré que “Le club n’a pas la capacité de le signer. Maintenant c’est impossible ». 20 millions ont séparé la star brésilienne du PSG pour retourner à Barcelone et il semble que ce désir de le revoir habillé au Barça ait disparu. Roures assure que la crise des coronavirus affectera économiquement les clubs en raison des droits de télévision.

«Cette crise affectera le prix des droits d’une façon ou d’une autre. Pourtant, Plus besoin de payer des centaines de millions d’euros pour un joueur. Premièrement, parce que les clubs n’auront plus les moyens de le faire, et deuxièmement, parce que les banques ne prêteront pas d’argent aux clubs aussi facilement qu’auparavant. Tout cela va changer et je pense que c’est très positif sur le plan social. Il n’était pas d’accord que 140 ou 160 millions d’euros seraient payés pour avoir un footballeur. Je pense que c’est dépenser pour dépenser. Si cette inflation prend fin, elle sera très positive pour la société en général et pour l’économie des clubs en particulier “, a déclaré le président de Mediapro.

«Le niveau des droits, en général, avait atteint son maximum. De la même manière qu’il a dit que les transferts seront affectés, il est évident que les droits de télévision seront affectés. Si les bars et les restaurants sont fermés, si vous devez jouer à huis clos … Je ne dis pas que cela affectera la majeure partie des accords que nous avons, mais ce sont des problèmes qui se poseront à l’avenir. Mais il n’est pas bon de spéculer maintenant. En principe, tout le monde travaille pour commencer la formation à la mi-mai“Si nous pouvons le faire, si nous pouvons garantir les aspects de santé pour les joueurs et le personnel d’entraîneurs pendant trois ou quatre semaines, nous serons en mesure de commencer et nous verrons ce qui se passera”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si les droits de télévision étaient très élevés.

Concernant le fait que la compétition ait repris à huis clos, Roures a été très clair: «Je pense que c’est obligatoire. C’est une condition pour garantir la santé des spectateurs. Nous devons nous concentrer sur les joueurs et les entraîneurs, mais ni les gouvernements ni les ligues ne sont capables de garantir la santé des spectateurs et c’est la priorité. Il est donc certain que il faut essayer de terminer le championnat et il reprendra sans aucun doute à huis clos «.