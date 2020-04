Le Barça protège Messi, Ter Stegen et De Jong; non transférable, affirme-t-il

De la salle de presse

Barcelone se prépare à un marché dans lequel elle prévoit qu’il y aura moins d’argent et plus d’échanges de joueurs en raison de l’impact économique du nouveau coronavirus, pour lequel il n’a fait que Lionel Messi, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong.

L’équipe catalane est consciente que dans les circonstances actuelles du football, elle devra recourir à ses atouts pour renforcer l’équipe, elle est donc prête à mettre sur le marché ou à inclure en échange presque tous ses footballeurs, à l’exception des trois mentionnés .

Bien qu’il ne dispose pas de l’étiquette claire de non-transférable, Antoine Griezmann est un autre des joueurs que le club entend garder dans ses rangs, considérant que sa performance, sans atteindre encore le zénith attendu de lui, a répondu aux attentes.

Le président Josep María Bartomeu a déclaré il y a quelques semaines que le Barça serait confronté au marché avec la capacité de signer de grands joueurs, mais a suggéré qu’ils devront offrir aux footballeurs comme monnaie de paiement compte tenu de la crise économique.

Dans cette fenêtre d’été, des opérations de change sont prévues, il n’y aura pas tellement d’argent, mais il y aura plus d’échanges, a expliqué Bartomeu.

Barcelone a déjà signé deux transferts pour la saison prochaine: Trincao, un jeune ailier du Sporting de Braga, et Pedri, un milieu de terrain de 17 ans qui a excellé dans la deuxième division de l’Unión Deportiva Las Palmas.

Cependant, alors que le club est en débat pour savoir s’il est possible de signer l’Argentin Lautaro Martínez, le Brésilien Neymar ou même les deux, la directive veut également un arrière droit en renfort, un défenseur central de style Gerard Piqué.

