Le Barça s’accroche à la Ligue … avec une aide arbitrale

Le Barça est toujours en vie en Ligue après un match de tranchées à Villamarín. Trois buts de trois acteurs latéraux comme De Jong, Busquets et Lenglet ont sauvé les Catalans d’une crise majeure après l’élimination se rassemble aux mains d’Athletic. Le Betis a pris les devants deux fois sur le tableau de bord, mais a manqué d’essence dans la seconde moitié pour concourir.

Le match n’a pas été sans controverse, les locaux protestant contre les fautes lors des deux derniers buts. De plus, l’arbitre Sánchez Martínez a expulsé Fekir et Lenglet dans les dernières minutes. Setién a souri parce que son équipe a pu dormir le ballon dans un scénario des plus compliqués. Trois points qui leur permettent de conserver la Ligue.

Dans le football, cela montre quand deux équipes ont un désir particulier. Betis et Barça se gardent mutuellement de nombreuses factures. A commencer par le retour de Setién dans la maison qui l’idolâtrait et finit par le jeter comme un étranger. Aleñá, après avoir été le drapeau du dernier lot de La Masía, a également souligné certains qu’un autre billet dans ses bottes, comme une Bartra qui rêvait un jour d’être Piqué et qui est restée dans un produit d’Hacendado.

L’intensité avec laquelle les deux concurrents sont apparus à Villamarín Il a déjà donné une idée qu’il y aurait des buts, de l’intensité, de la dureté et du football en carats. Comme si c’était un match de boxe, Betis a frappé le premier avec un Canaux de pénalité. Lenglet, qui, pour beaucoup, a dû être expulsé pour cette action, a fait un zamorana à un tir d’un Fekir qui est entré à l’intérieur.

Le Barça a pris peu ou rien pour égaler le concours. Messi a réagi en récompensant la démarcation de De Jong pour que le Néerlandais tire sur Joel à bout portant avant que la 10e minute ne soit accomplie. Le match était magnifique, c’était un échange continu avec Messi et Fekir échangeant des occasions perdues.

Dans peut-être le meilleur moment culé de la première mi-temps, le franco-algérien Il a dirigé un pot-de-vin qu’il a cuisiné lui-même et a mangé pour restaurer la tête des habitants. Umtiti a laissé un espace à l’ancien Lyon pour armer son puissant pied gauche de l’avant de la surface et marquer un but auquel Ter Stegen n’a rien pu faire.

Le Betis est arrivé. Fekir s’est déchaîné jusqu’à Rabona, Aleñá a vu comment son ami Sergi Roberto n’était pas tellement après une entrée criminelle et Emerson a fait un break à Junior par l’aile droite. Le Barça était presque sur la toile lorsque Messi a jeté une faute de la moelle épinière au pot que Busquets a mis en controverse. Rubi et l’ensemble de Villamarín se sont plaints que Bartra – à quel point – Il a obtenu une poussée sur le jeu. Le VAR a mis fin aux espoirs locaux et l’égaliseur a été établi sur la corne de la première moitié.

Les humeurs se sont détendues au début de la seconde moitié. Le Barça a commencé à avoir des possessions avec plus d’ennui et les occasions ont commencé à atteindre les bottes d’un Leo Messi qui est inhabituellement plus défectueux que d’habitude L’Argentin a relancé Joel en deux tentatives initiales que le gardien a tirées avec solvabilité.

Betis, avec plus de cœur que de tête, Il pressait un club qui obtenait le domaine. Les locaux, cependant, n’avaient pas la fraîcheur nécessaire pour aller plus loin et cela a été mis en évidence dans un Fekir qui ne le sentait pas comme avant.

Le Barça a trouvé un allié inattendu pour le ballon arrêté alors qu’il semblait que le match était à égalité. Messi – trois passes décisives pendant le match, malgré la poudre à canon humide – a accroché une balle au deuxième poteau qui a remporté Gulet Lenglet avec une certaine controverse, car il y avait un contact entre eux. Joël, au comble de la malchance, a glissé quand il s’est lancé pour intervenir.

Le collègue Sánchez Martínez, avec toute la protestation de Villamarín, il a décrété un but et dans la minute suivante, il a jeté Fekir pour une faute qui a exagéré Lenglet. Le karma était contre le défenseur français, qui a également été expulsé deux minutes après que les locaux soient restés avec 10 joueurs. Le jeu semblait parfois devenir fou.

C’est alors que Sethien a dit à son peuple d’exécuter ses enseignements. Ils ont joué dans la cage avec un Betis complètement fondu et ils pouvaient même marquer lorsque les locaux étaient fous du but. Le Barça est sorti victorieux d’un duel dont ils se souviendront s’ils remportent finalement la Ligue en raison de l’importance des trois points. Les Catalans se souviendront également de l’indulgence de Sánchez Martínez, qui était un bon allié dans le triomphe.