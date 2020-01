Le Barça signe Matheus Fernandes et le donne à Valladolid

Matheus Fernandes deviendra joueur des prochaines heures Soccer Club Barcelona. Le Brésilien a déjà dit au revoir à Palmeiras dans ses réseaux sociaux et il a confirmé son destin dans la biographie de ses profils. Il agit comme un volant et le reste de la saison sera transféré à Valladolid. Le montant du transfert s’élève à 7 millions de variables supplémentaires, qui pourrait atteindre jusqu’à 4 selon une série d’objectifs. Le club présidé par Ronaldo assume une partie de son record du reste du parcours.

Matheus Fernandes a déjà expérience de haut niveau en Amérique du Sud avec 8 matches disputés en Copa Libertadores et 5 en Copa Sudamericana, en plus de 74 en première division brésilienne. Cependant, après son transfert à Palmeiras en 2019, il avait très peu d’importance. Il n’a pas fait ses débuts en compétition continentale et n’a eu de régularité qu’aux onze en décembre.

Après être devenu professionnel dans le Botafogo et son année à Palmeiras, le joueur se sent préparé pour faire le saut vers le football européen. Matheus est prêt pour «sous peu, nouveaux défis, objectifs et rêves«, Comme il l’a dit dans son message d’adieu à son ancien club.

Il Barcelone semble avoir renoncé à embaucher un avant-centre qui supplante Luis Suarez. Le reste des opérations que vous pourrez entreprendre durant ces dernières heures de marché sera pour céder plus tard au joueur en question. Dans le chapitre des sorties, il y a plus de mouvement mais ils peuvent être paralysés si cet argent ne va pas être utilisé dans le sens souhaité.