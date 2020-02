Le ‘Barçagate’ peut mettre fin à la signature argentine pour les Newell’s Old Boys

Leo Messi envisagera la possibilité de quitter le FC Barcelone et allez en Argentine. Plus précisément, l’étoile culé irait à Oldell’s Old Boys. Cela a été révélé dans «El Larguero» de la Cadena BE, le journaliste argentin Vero Brunati. Le dernier scandale de la directive et la dérive qui s’opère ces derniers temps épuiserait le désir du capitaine du Barça de continuer dans l’équipe et méditerait pour rentrer dans son pays.

En période convulsive à Can Barça, où il y a un guerre totale entre la planche et les vestiaires, Messi envisageait la possibilité de s’échapper de son domicile depuis qu’il était enfant et de retourner dans son pays d’origine pour s’inscrire à Newell. Il «Barçagate» C’est la goutte qui a rempli le verre, laissant une fracture irréparable dans l’équipe du Barça qui pourrait se terminer par une catastrophe si finalement sa star finit par quitter le club.

Dans l’émission radio, deux dates sont considérées comme celles du départ éventuel de Messi. Le joueur envisagerait la possibilité de partir en 2020 ou 2021. La possibilité que la star de l’albiceleste ait quitté l’entité n’est pas une nouveauté, étant donné qu’elle peut exercer la clause de libération qu’elle a dans son contrat, mais les événements récents ont aggravé la situation et pourraient accélérer sa marche.

La rencontre qui s’est tenue entre Bartomeu et le noyau dur du vestiaire n’a pas convaincu les capitaines du Barça. Messi lui-même a déclaré dans une interview que «Voir rare» les explications du président culé concernant le scandale des médias sociaux.

L’Argentine est l’un des principaux pays touchés par la sous-traitance des services de I3 Ventures par le conseil d’administration. La fonction de l’entreprise était de nettoyer L’image de Bartomeu à travers les réseaux sociaux, générant des opinions positives et, accessoirement, discréditer plusieurs personnages liés au club, dont le joueur et son épouse Antonella Roccuzzo.