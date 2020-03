Le baseball des Rutgers a reporté un match parce que son équipement a été aspergé de carburéacteur

Un match de baseball entre Rutgers et St. Joseph’s a été reporté lundi en raison de ce que Rutgers appelle un «problème d’équipement».

Cela pourrait vous faire croire que c’est une situation de bagages perdus ou égarés, mais c’est tellement plus bizarre que ça.

Assez une situation ici à Salt Lake …

Nos sacs ont été aspergés de kérosène lors du transfert vers l’avion de correspondance. Malheureusement, il semble que certains bagages et équipements soient en ruine. Toujours en train d’évaluer avec @Delta sur les prochaines étapes … pic.twitter.com/hdyLUXNII5

– Rutgers Baseball (@RutgersBaseball) 2 mars 2020

On ne sait pas combien de carburéacteur a trempé les sacs d’équipement de l’équipe, mais cela a suffi à rendre leur contenu inutilisable sur le plan fonctionnel. Le JA ou le JA1, les carburéacteurs commerciaux les plus couramment utilisés, pourraient provoquer une irritation et / ou d’autres effets secondaires en cas de contact prolongé avec la peau.

Si les uniformes des Rutgers avaient été trempés de carburant, ils auraient été impossibles à porter sans risque. On ne sait pas quel type de carburéacteur pourrait endommager les gants, les chauves-souris, les casques et autres équipements qui ne peuvent pas être nettoyés aussi facilement que les vêtements.

Cela pourrait être le problème d’équipement le plus étrange de mémoire récente.