Le basket-ball UConn rend hommage à Gianna Bryant, qui voulait y jouer

Gianna Bryant, la fille de Kobe, est décédée tragiquement ce week-end avec son père et sept autres personnes à bord d’un hélicoptère qui s’est écrasé à l’extérieur de Los Angeles.

Elle avait 13 ans.

Gianna était une star du basket en herbe. Son père l’a entraînée et a souvent parlé de sa mentalité gagnante, ainsi que de son jeu en évolution. Le but de Gianna était de jouer pour UConn, un objectif vers lequel elle et son père travaillaient.

Lundi soir, l’équipe féminine de basket-ball d’UConn l’a honorée en mettant de côté un maillot et des fleurs sur le banc en sa mémoire avant leur match d’exhibition contre l’équipe des États-Unis.

Le stade a également rendu hommage à Kobe et Gianna sur le tableau vidéo.

