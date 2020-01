Le basketteur brûle les réseaux avec un nu inattendu sur Instagram

Valentina Vignali Il a fait le tour du monde après sa dernière publication sur Instagram. Le joueur italien, considéré comme l’un des plus beaux du monde du basket, Elle combine sa carrière de joueuse au Smit Roma Centro avec celle de mannequin.

En fait, Valentina était Finaliste de Miss Italie en 2010. Il a 28 ans et joue comme pivot. Il est venu jouer dans la série A2 d’Italie avec l’équipe Athenea Basket Roma et maintenant les réseaux sociaux l’adorent.

Sur le réseau social, Instagram a déjà plus de deux millions de followers, et sa célèbre photo plus de 210 000 likes. Valentina Vignali est devenue l’une des athlètes les plus influentes d’Italie et pour une raison claire.