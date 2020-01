Le batteur sonore du joueur de lycée est un pour les âges

Un joueur de basket-ball du lycée connu pour pratiquer des tirs en demi-terrain pour une pratique éprouvée amusante rend parfait vendredi quand il a fait un batteur de buzzer pour les âges – une incroyable poussée à une main tout en tombant hors des limites.

Avec le temps qui s’est arrêté au premier quart, Storm Jipson d’Edward Little High dans le Maine a chassé une balle lâche à mi-terrain, a attrapé la balle d’une main et a lancé un tir à arc élevé qui n’a frappé que le filet.

La foule s’est déchaînée.

Bridget Shea a déclaré à For The Win qu’elle enregistrait chacun des matchs d’Edward Little High afin que l’entraîneur adjoint puisse faire des statistiques. C’est ainsi qu’elle est arrivée à capturer le moment magique qui a aidé l’équipe à remporter une victoire de 55-35 à Windham High School après un démarrage lent.

“Je regrette de ne pas avoir atteint le banc”, a expliqué Shea à For The Win. «Ils sont devenus fous. Les fans directement devant moi étaient des étudiants d’Edward Little. Les fans qui deviennent fous dans les rangées du bas étaient la section étudiante de Windham.

«Personne ne pouvait le croire. C’était fou.”

Jipson, un capitaine senior, ne marque généralement pas beaucoup car l’équipe compte sur lui pour la défense (il a terminé avec 5 points dans ce match), mais Shea a déclaré: «Apparemment, lui et l’entraîneur adjoint concourent en pratique sur le demi-terrain. coups pour le plaisir. “

Ce plaisir a porté ses fruits dans ce jeu, bien que l’on se demande à quelle fréquence il aurait pu pratiquer ce coup fou.

Photo gracieuseté de ViralHog.

