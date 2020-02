Le Bayern conquiert Stamford Bridge

Il Bayern Munich Cela a beaucoup à dire dans cette Ligue des champions. L’ensemble allemand soumis et balayé Chelsea à Stamford Bridge (0-3). Les bleus ont persisté dans la première partie, plantant le visage comme ils le pouvaient, mais ils n’ont pas été à égalité dans la seconde. Les Allemands ont sorti le rouleau et ont laissé le lien résolu pour le retour, grâce à un doublé de Gnabry et un but de Lewandowski.

Le Bayern a rapidement pris le contrôle du match. Ce n’est pas non plus que Chelsea a mis beaucoup d’efforts pour les opposer. Les Lampard étaient clairs que leurs options passaient par le jeu direct et, pendant ce temps, subir l’assaut des Bavarois, qui arrivèrent bientôt.

Pendant les premières minutes, ils ont averti le but de Willy Caballero, ayant plus que des chances claires d’ouvrir la boîte. Cela semblait être une question de temps avant que le Bayern atteigne son objectif. Lewandowski il avait une main dans la main qui a sauvé le but et un tir de Müller Il est parti en touchant le bâton.

Cependant, et contre toute attente, le match a commencé à être un échange de coups. Chelsea a récupéré et est parti rapidement, générant des doutes quant à la possibilité de rattraper la défense à tout moment. Ils étaient sur le point de le faire, mais par l’erreur de Neuer. Le gardien de but le donna directement à Jorginho et le ballon atteignit le mont dans la zone, ce qui mit la passe de la mort à Giroud qui, par centrimètres, ne se connectait pas bien avec la balle.

Après cela, deux autres très clairs sont arrivés, un pour chaque équipe. Encore une fois Müller, qui a fait une énorme première fois, a peigné un centre arrière et l’a envoyé à la barre transversale. Avec le repos traque, Marcos Alonso a réussi à faire passer le blues en pénétrant dans la zone par la gauche et en tirant un superbe tir, ce que Neuer a repoussé.

Le Bayern a tiré le rouleau

Après une première mi-temps animée où le Bayern était supérieur mais où le but pouvait arriver à n’importe qui, les Allemands sont partis prêts à faire un pas en avant. Wow, ils l’ont fait. Avec seulement cinq minutes jouées est venue la première. Thiago a récupéré et a joué avec Gnabry, qui s’est ouvert à Lewandowski. Le Polonais a jeté le mur et la fin l’a envoyé au fond du filet.

Il ne restait plus à l’équipe de Lampard à aller chercher la cravate, risquant d’être pris dans le dos. Avec de la place pour la course, Gnabry a mis trois minutes pour mettre la seconde. Lewandowski était de nouveau présent, cette fois pour le laisser seul devant Caballero. Quelque chose de choisi, le joueur du jeu de munitions défini magistralement avec un tir bas collé au poteau.

Le Bayern a activé le mode de battage et n’a eu aucune compassion contre un Chelsea qui ne pouvait pas faire grand-chose. L’arbitre a dû avoir pitié des Anglais, car Turpin a pardonné une pénalité claire pour la main avant un tir au but, après un corner. L’image de VAR était claire, mais l’arbitre a ignoré la demande de Flick.

Il a déplacé le jeton Lampard en mettant Willian et Abraham et Chelsea ont commencé à s’approcher avec un danger constant. Ils n’étaient pas assez forts et Davies les a pris contre. Le côté est sorti comme une balle de la gauche et a mis une aide de fantaisie à Lewandowski, qui l’a poussée et a fini de condamner.

Le malheur ne suffisait pas, Marcos Alonso a donné un coup de coude au Polonais et a vu le rouge Dans les dernières minutes. Lampard ne peut pas non plus compter sur le chemin du retour avec Jorginho, qui était alerte et a vu le jaune. Le Bayern laisse sa passe aux quarts de finale pratiquement scellés après avoir signé une deuxième partie de scandale. La mauvaise nouvelle pour les Allemands est la blessure de Coman, qui semble musclée. Le retour à Munich sera une simple procédure.