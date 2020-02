Le Bayern Munich a battu Chelsea «au pouvoir du whisky et de la bière» – La légende du rock Jon Bon Jovi révèle qu’il buvait avec les joueurs avant le match

Jon Bon Jovi – oui, que Jon Bon Jovi – a incroyablement révélé que les joueurs du Bayern Munich étaient alimentés au «whisky et à la bière» en écrasant Chelsea 3-0 en Ligue des champions mardi soir.

Mercredi, talkSPORT a eu droit à une visite très spéciale en studio de l’icône du rock américain, qui est à Londres pour enregistrer un nouveau single au profit des Invictus Games.

talkSPORT

L’icône du rock and roll Jon Bon Jovi a rendu visite à talkSPORT en studio

Bon Jovi est un grand fan de sport et un amoureux des géants de la NFL, les New England Patriots, et il a eu des potins surprise à propos de la cachette de Chelsea à Stamford Bridge, alors que les hommes de Frank Lampard ont donné au football une mauvaise réputation.

La salle du célèbre rock and roll a révélé qu’il avait partagé un hôtel avec les joueurs du Bayern Munich cette semaine avant leur affrontement en Ligue des champions contre les Bleus.

Et ce qu’il a vu montre peut-être à quel point leur victoire a été impressionnante, et aussi à quel point Chelsea était mauvais contre les géants allemands…

Le hit-maker Living on a Prayer a déclaré lors du petit-déjeuner sportif: «Je m’occupais de mes propres affaires au bar et l’équipe était là la veille au soir.

“Comment le pouvoir du whisky et de la bière a-t-il dominé Chelsea la nuit dernière, cela ne dit pas grand-chose aux habitudes de consommation de Chelsea, j’imagine.

.

Chelsea a été bien battu par le Bayern Munich et doit faire face à une énorme tâche pour inverser son dernier match à 16 à Munich

.

Les joueurs du Bayern ne sont pas étrangers à boire quelques bières

«Les gars du Bayern sirotaient certainement du whisky et passaient un bon moment, puis ils sont allés décortiquer Chelsea!

“Et maintenant, je vais mettre tout le monde en difficulté!”

Et alors qu’il plaisantait clairement avec combien il buvait avec les joueurs du Bayern, ils semblaient tous avoir pris une feuille du livre de Ray Parlour…

.