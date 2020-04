Le Bayern Munich intensifie sa quête de Sane, Liverpool “ en pourparlers ” pour signer l’Inter, plus tard Coutinho

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de vendredi et en ligne…

Le Real Madrid est en «pole position» pour signer la sensation du Borussia Dortmund Erling Haaland cet été. L’attaquant norvégien a scellé un transfert de mi-saison de 20 millions de livres sterling en Bundesliga en janvier et a frappé le sol avec 12 buts lors de ses 11 premiers matches. Cependant, le club allemand envisage d’encaisser l’attaquant en raison de la dévastation financière du coronavirus – HISTOIRE COMPLÈTE ICI

Mauricio Pochettino a été invité par Tottenham à accepter une réduction de salaire aux salaires stupéfiants qu’il est toujours payé par les Londonders du Nord au milieu de la pandémie de coronavirus. L’Argentin a été limogé par les Spurs en novembre dernier après une période de cinq ans et demi comme entraîneur, Jose Mourinho le remplaçant rapidement dans la pirogue de White Hart Lane – PLEIN HISTOIRE ICI

Manchester United est le favori pour signer l’adolescent de Birmingham Jude Bellingham dans un accord d’une valeur initiale de 35 millions de livres sterling. Le jeune, qui a été comparé à la légende de Liverpool Steven Gerrard pour son style de jeu, est également poursuivi par Chelsea et le Borussia Dortmund. (Soleil)

L’agent de James Rodriguez a contacté Manchester United au sujet d’un éventuel déménagement cet été. Le joueur de 28 ans a été jugé excédentaire par le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui n’est pas dans ses plans à long terme au Bernabeu. (Sport via Metro)

James Rodriguez n’a pas réussi à obtenir une place régulière dans l’équipe du Real Madrid

Todd Cantwell sur ses chances de faire équipe d’Angleterre pour l’Euro

Le Bayern Munich espère conclure un accord de 61 millions de livres sterling avec l’attaquant de Manchester City, Leroy Sane, cet été. L’international allemand, qui n’a pas fait son apparition cette saison en raison d’une blessure à la cheville, n’a plus qu’une année de plus sur son contrat à l’Etihad. (Soleil)

Everton a rejoint la course pour signer le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish cet été. Cependant, les chefs de Goodison Park n’envisageront de faire une offre sérieuse que s’ils ne parviennent pas à conclure des accords pour le duo brésilien Everton Soares et Gabriel Magalhaes. Le joueur de 24 ans a été un artiste hors pair pour les Villans à leur retour en Premier League – HISTOIRE COMPLÈTE ICI

Les Toffees ont également proposé à Moise Kean dans le cadre d’un accord de swap d’essayer d’attirer l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile au club. Immobile a eu une campagne phénoménale en Serie A, marquant 26 buts jusqu’à présent, tandis que Kean a du mal à faire bonne impression depuis son changement de £ 36,5 millions de la Juventus. (Teamtalk)

Everton a rejoint la course pour signer Grealish, selon des rapports

Liverpool est en pourparlers pour recruter le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic cet été. L’international croate a impressionné cette saison avec une série de beaux affichages, marquant trois buts et ajoutant deux passes décisives en 22 matches de Serie A cette saison. (Libero via Express)

Quique Setien a déclaré qu’il comptait sur Philippe Coutinho pour jouer un rôle clé pour Barcelone la saison prochaine. La star brésilienne, actuellement en prêt avec le Bayern Munich, a été liée à Chelsea et à Arsenal ces dernières semaines. (Soirée Standard)

