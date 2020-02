Le Bayern Munich “prend contact” avec Firmino, Man United pourrait abandonner De Gea, Werner “tenir le coup” pour Liverpool

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de jeudi et en ligne…

Le Real Madrid pourrait chercher à recruter Mohamed Salah, la star de Liverpool “instable”, pour 126 millions de livres sterling cet été, s’il parvient à faire sortir Gareth Bale du Bernabeu. Des informations en Espagne affirment que le Gallois devrait quitter Madrid à la fin de la saison et que le club est à la recherche de son remplaçant. On pense que la signature de premier choix de Zidane est Kylian Mbappe, mais le Real ne sera probablement pas en mesure de payer son prix fou de 300 millions d’euros. Au lieu de cela, El Desmarque dit qu’ils pourraient faire un pas pour Salah, qui aurait une clause de libération de 150 millions d’euros [£126m] et ne serait pas à l’aise à Anfield. (El Desmarque)

Pendant ce temps, Barcelone devrait payer plus de 200 millions de livres sterling à Liverpool pour signer Salah ou Sadio Mane, en raison d’une “clause Coutinho” qu’ils ont avec le club catalan. On prétend qu’une clause a été écrite dans le transfert de 142 millions de livres sterling de Philippe Coutinho vers le camp de Nou, ce qui signifie que le Barça devrait payer une prime de 89 millions de livres sterling en plus de tout prix demandé s’il voulait signer plus de ses joueurs à l’avenir. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Salah ou Mane pourraient-ils quitter Liverpool cet été si le prix est correct?

Manchester United et Barcelone sont intéressés par Timo Werner, mais l’attaquant allemand veut rejoindre Liverpool et attend que les Reds adoptent une approche formelle. Et Jurgen Klopp pourrait décrocher l’attaquant en forme pour seulement 51 millions de livres sterling cet été si le club bouge rapidement, avec une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir pour ce prix expirant en avril. (L’Athlétique)

Le Bayern Munich a été en contact avec des représentants de l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino. Werner étant censé déménager à Anfield, les spéculations sur l’avenir de Firmino sont renouvelées et le Bayern serait enthousiaste alors qu’il cherche un remplaçant à long terme pour Robert Lewandowski. Cependant, le Liverpool Echo rapporte que les géants allemands perdraient leur temps avec une offre pour le brésilien populaire qui est la clé du côté de Jurgen Klopp. (Echo de Liverpool)

Arsenal a tenté de relancer les négociations contractuelles avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le contrat actuel de 200 000 £ par semaine, âgé de 30 ans, a expiré à la fin de la saison prochaine, et il a été fortement lié aux déménagements du nord de Londres, avec Manchester United et Barcelone apparemment intéressés. Mikel Arteta souhaite désespérément que le meilleur buteur de Premier League reste, mais il est admis que s’il ne signe pas un nouvel accord, le club encaissera. (Les temps)

David de Gea pourrait être «sacrifié» par Manchester United pour collecter des fonds pour leur refonte estivale des transferts. Avec Dean Henderson impressionnant prêté à Sheffield United, le Daily Mirror affirme que le joueur de 22 ans pourrait devenir le nouveau numéro un de United avec le club encaissant De Gea alors qu’Ole Gunnar Solskjaer cherche à renforcer son équipe. Pendant ce temps, le Daily Express rapport Jesse Lingard et Andreas Pereira pourraient également être fouettés pour lever des fonds pour signer le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish.

Aubameyang est le meilleur buteur de la Premier League avec 17 buts cette saison

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, espère battre l’ancien club Man United à la signature du milieu de terrain de RB Leipzig, Emil Forsberg. L’international suédois de 28 ans a récemment été salué par le Special One après la victoire de Leipzig en Ligue des champions contre les Spurs, tandis que l’agent de Forsberg est revenu en faveur, saluant Mourinho comme une «légende». Forsberg a hâte de quitter le club allemand cet été, et il semble que les Spurs mènent la course pour sa signature. (Daily Express)

Le manager de l’Inter Milan, Antonio Conte, veut élever l’ancien club de Chelsea cet été alors qu’il cherche un nouveau latéral gauche. Les équipes de Serie A cherchent à renforcer leurs options défensives cet été, et deux joueurs sur la liste des recherchés de Conte sont le duo de Blues Marcos Alonso et Emerson Palmieri, selon des informations en Italie. (Tuttosport)

L’arrière central de Manchester United, Chris Smalling, pourrait être déplacé de façon permanente en Italie. Les Roms seraient désireux de signer le joueur de 30 ans après son impressionnante période de prêt dans la capitale italienne, après avoir fait 26 apparitions. La Roma souhaite également conclure un accord avec Arsenal pour Henrikh Mkhitaryan, également prêté au Stadio Olimpico cette saison. (Sky Sports)

