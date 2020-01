Le Bayern Munich se hisse à la deuxième place de la Ligue allemande

19 janvier 2020, 15: 1 Berlin, 19 janvier (Presse latine) Le Bayern Munich est passé à la deuxième place de la Ligue allemande de football aujourd’hui, avec une victoire 4-0 ici contre le Hertha à Berlin le 18e jour.

Thomas Muller a ouvert le score à la minute 60 et scellé plus tard le triomphe bavarois du Polonais Robert Lewandowski, à la peine de 73, de l’Espagnol d’origine brésilienne Thiago Alcántara à 76 et du Croate Ivan Perisic à 84.

L’actuel champion d’Allemagne a profité de la défaite du Borussia Mönchengladbach vendredi, battant 0-2 dans le domaine de Schalke 04 et maintenant descendu à la troisième place, un point derrière le Bayern (36 unités).

Dans la course au titre, les muniques suivent quatre rayures du leader RB Leipzig, vainqueur samedi 3-1 de l’Union de Berlin (12 dans le tableau).

De son côté, le Bayer Leverkusen (sixième du championnat) a clôturé la journée par une victoire 4-1 sur le terrain de la colista Paderborn.

Kevin Volland a dominé la victoire des visiteurs en frappant les filets aux 11e et 14e minutes, secondé par les buts de Julian Baumgartlinger (36) et Kai Kai Havertz (75).

Résultats du jour 18:

Vendredi:

-Schalke – Borussia Mönchengladbach 2-0.

Samedi:

-Hoffenheim – Eintracht Francfort 1-2.

-Dusseldorf – Werder Bremen 0-1.

-Mainz – Fribourg 1-2.

-Augsbourg – Borussia Dortmund 3-5.

-Colonie – Wolfsburg 3-1.

-Leipzig – Union Berlin 3-1.

Dimanche 19:

-Hertha Berlin – Bayern Munich 0-4.

-Paderborn – Bayer Leverkusen 1-4.

Tableau des positions:

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1-Leipzig 18 12 4 2 51 21 40.

2-Bayern Munich 18 11 3 4 50 22 36.

3-Borusssia Mönchengladbach 18 11 2 5 33 20 35.

4-Borussia Dortmund 18 9 6 3 46 27 33.

5-Schalke 18 9 6 3 31 21 33.

6-Bayer Leverkusen 18 9 4 5 27 22 31.

7-Freiburg 18 8 5 5 29 24 29.

8-Hoffenheim 18 8 3 7 26 30 27.

9-Wolfsburg 18 6 6 6 19 21 24.

10-Augsbourg 18 6 5 7 31 36 23.

11-Eintracht Frankfurt 18 6 3 9 29 30 21.

12-Union Berlin 18 6 2 10 21 27 20.

13-Cologne 18 6 2 10 22 33 20.

14-Hertha Berlin 18 4 4 9 22 33 19.

15-Mayence 18 6 0 12 26 41 18.

16-Werder Bremen 18 4 5 9 24 41 17.

17-Düsseldorf 18 4 3 11 18 37 15.

18-Paderborn 18 3 3 12 21-40 12.

jha / am

.