le Bernabéu, le Camp Nou ou San Siro

Le monde du football avance et avec lui tout ce qui vient derrière. Bien que l’accent soit et sera toujours sur le jeu, dans les grands clubs, dans l’essence même du sport, les stades et leur mysticisme seront toujours liés. Le football évolue et se développe et avec lui, les stades du monde entier s’adaptent progressivement à la nouvelle ère, s’agrandissent ou meurent pour naître avec plus de force. Voir le Vicente Calderón (55 000 sièges), maison de Athlète de Madrid pendant des décennies, qui a disparu pour faire place à la modernité Wanda Metropolitano (64 000).

Au cours de cette décennie qui vient de commencer, de grands changements sont prévus dans les stades les plus glamour du monde et la création de nombreux autres qui seront placés en première position d’avant-garde et d’innovation. Le football se développe et se développe, et avec lui ses temples. Sans aller plus loin, ici en Espagne deux rénovations majeures sont prévues dans les deux stades avec la plus grande histoire du pays: Santiago Bernabeu et le Camp Nou.

Il Real Madrid déjà présenté et commencé les travaux pour façonner le nouveau Santiago Bernabeu. Un projet de rénovation qui accordera une nouvelle façade, en acier et avec éclairage extérieur, augmentera la hauteur du stade et un toit couvrant tous les emplacements sera ajouté. De plus, il dirigera l’innovation et l’accessibilité électroniques, bien que la capacité ne soit pas augmentée. Ils sont estimés à plus de 500 millions d’euros les travaux de cette rénovation du stade, selon les données d’un rapport du Daily Mail. 2022. Ce sera une référence sportive.

Il FC Barcelona, plongé dans ces moments de crise qui n’y pense pas beaucoup, a également opté pour l’expansion de Camp Nou refusant de parier sur la création d’un nouveau stade. Les Blaugrana étendront les emplacements de leur fief, en passant du peu plus de 90 000 sièges au 105 000, qui sera fourni avec couvercle. Une dépense pour cela est estimée à près de 650 millions d’euros, un montant cher pour la situation financière de culé.

Parmi les grandes créations de zéro qui seront mises au sommet des stades modernes, on trouve le complexe sportif qui se prépare David Beckham pour son Inter Miami. Le stade, qui a déjà l’air sensationnel un peu plus d’un mois après sa première, aura une capacité d’environ 20 000 emplacements et il aura un complexe hôtelier, plusieurs terrains de football et un immense parc public dans ce qu’on appellera le Miami Freedom Park. Le coût total dépasse 900 millions d’euros.

Autres grandes avancées

Pour lui Coupe du monde de Qatar 2022, le pays qatari crée une multitude de nouveaux stades qui accapareront les premières positions d’avant-garde. Mais parmi eux se distingue celui qui devrait être à la tête du site, celui qui accueillera la finale du tournoi. Il Stade emblématique de Lusail, un stade qui aura une capacité de 80 000 spectateurs – même si l’on prévoit qu’après la Coupe du monde, sa taille sera réduite. Ils seront destinés presque 700 millions d’euros.

D’autres équipes comme le Everton ou le Feyenoord Ils ont également récemment présenté leurs projets de création de nouveaux stades, laissant obsolètes ceux qu’ils possèdent désormais. Stade avec beaucoup d’histoire Goodison Park, ce qui arrivera à être appelé Quai de Bramley-Moore, qui comptera 12 000 sièges de plus que son prédécesseur (40 000) et coûtera 600 millions d’euros. Le club néerlandais deviendra le plus grand du pays, avec une capacité de 60 000 personnes. Ils honoreront le mythique Depuis Kuip maintenant la forme du bol de celui-ci. Un décaissement presque attendu 500 millions.

En Italie, des changements importants sont également attendus. L’emblématique San Ouaisrou, maison de Inter et Milan, fera partie de l’histoire et cédera la place à un nouveau bâtiment juste à côté, 60 000 spectateurs, un décaissement de presque 700 millions d’euros et un nouveau surnom: La Cattedrale ou Gli Anelli di Milano. Une autre grande série A comme le Rome, que Stadio Della Roma conçoit déjà, pour laisser derrière lui Olympique Il reste à déterminer quand les travaux et leur finition pourraient commencer, mais il a été précisé qu’il aura l’essence d’un des plus grands emblèmes de la ville, le Colisée. Il aura la capacité de 52 500 sièges et un coût estimé à presque … 1000 millions!