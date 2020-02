Le Best In Show n’a pas été remporté par les retrievers. Pourquoi?

NEW YORK – Les Labrador Retrievers et Golden Retrievers sont parmi les races de chiens les plus populaires aux États-Unis.

Mais en ce qui concerne le Westminster Dog Show, ce sont des outsiders.

Aucune des deux races n’a remporté le prix Best in Show depuis qu’elles ont été reconnues par l’American Kennel Club (1917 pour le Lab et et 1925 pour le Golden), et seulement deux fois un Golden Retriever a remporté le prix Best of the Sporting Group, le dernier en 2006.

Ce qui donne?

«Les labradors sont une race qui travaille et ils ne sont pas aussi tape-à-l’œil que les setters et les grandes races à poils durs», explique Anne Thornbury, propriétaire de Cooper the Labrador Retriever de Cincinnati. “Ils sont sous le radar, et je pense que c’est là qu’ils manquent.”

“En fin de compte, dans ce lieu”, ajoute-t-elle, se référant aux anneaux où les canines rivalisent, “ils recherchent celui qui a un énorme ego, et la plupart des labradors sont discrets.”

Ce n’est pas comme si ces Retrievers n’étaient pas au sommet de leur art. Les chiens qui se qualifient pour Westminster sont les meilleurs des meilleurs. Ils ont remporté des championnats et des récompenses dans les deux compétitions spécifiques à leur race et Best in Show ailleurs. Au cours des cinq dernières années, le même Labrador Retriever – Heart – a remporté le concours Westminster Masters Obedience, y compris en 2020.

«Ils ressemblent beaucoup à des ouvriers, ce n’est pas beaucoup de flash dans le ring. Ils sont censés être modérés, fiables et dotés d’un merveilleux tempérament », explique Susan Palius, présidente du stand Meet the Breeds du Golden Retriever Club of America. “Ils sont élevés pour aider les gens et mettre de la nourriture sur la table.”

“Il est difficile d’obtenir les yeux des juges avec les incroyables poseurs qui se retournent les cheveux”, ajoute-t-elle avec un petit rire.

Pourtant, il est possible qu’un chien plus voyant – à la fois dans sa personnalité et son apparence – se démarque de plus d’un “discret”.

“En fin de compte, il y a beaucoup de … je ne sais pas, le showboating qui se produit après le niveau de la race”, théorise Kim Downing de South Portland, Maine, dont le Golden Retriever, Biscotti, participe également à l’obéissance. “Peut-être que ce n’est pas dans notre standard de race d’être aussi voyante que les autres races. Je suis d’accord avec cela dans le fait que nous sommes fidèles à notre norme de race. “

Pour elle, gagner la race compte plus. Cela montre au monde amoureux des chiens la meilleure version d’un Golden Retriever, un représentant de ce que devrait être la race.

«Pour moi, cela sort dans le ring et représente notre race», explique Dianne Mullikin, propriétaire de Jetson the Chocolate Lab de Nipomo, en Californie, qui est heureuse de participer à la compétition et de voir New York. “C’est l’expérience.”

Bien que Westminster soit la meilleure compétition, il s’agit toujours de célébrer ce qui compte le plus.

“Je pense que ce serait vraiment cool (de gagner le Best in Show) parce qu’il est temps”, déclare Thornbury. “Mais si cela ne se produit pas, je rentre quand même avec un grand chien.”

