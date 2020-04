Le Betis prévoit de gagner de l’argent avec deux transferts pour amortir la crise

Les clubs de football étudient déjà des mesures pour marchander la crise économique inévitable que la pandémie de coronavirus va générer. La plupart d’entre eux ont conclu des accords avec les joueurs pour baisser leurs salaires, mais ils doivent encore aller plus loin. Le Real Betis est l’une des entités qui travaillent à moyen terme, et l’un des plans du club de Séville est encaisser sur le prochain marché des transferts en transférant les joueurs avec laquelle a priori n’est pas disponible.

Les deux pour lesquels ils espèrent obtenir des montants plus intéressants sont Sanabria et Camarasa, que cette campagne milite en prêt à Gênes et Alavés, respectivement. Quant à l’attaquant paraguayen de 24 ans, le club italien a une option d’achat, mais même si cela ne le rend pas efficace au Betis, essayez de trouver une destination pour le bélier batteur sous la forme d’un transfert et entrez une bonne pincée.

Il est également prêté dans une autre équipe Camarasa, qu’au cours du dernier marché d’hiver, il a changé le palais de cristal anglais pour qu’Alavés retourne en Espagne. Le club de Vitorian s’intéresse au milieu de terrain au-delà de cette saison et serait le principal candidat pour reprendre les services du Valencien, qui a donné son meilleur niveau à Mendizorroza avant de rejoindre les rangs du Betis. Ils sont également prêtés dans d’autres équipes Kaptoum, Francis ou Aitor Ruibal, mais il semble beaucoup plus compliqué de profiter de joueurs qui ont moins excellé et ne sont pas encore consolidés dans l’élite.

Ainsi, Betis veut faire de l’argent avec les rejets afin qu’ils atténuent l’impact d’une crise économique qui est présumée profonde dans tous les clubs de notre pays. Si cela ne suffit pas, à Villamarín, ils devront étudier pour se débarrasser des poids lourds comme Fekir, qui intéresse plusieurs grands, ou Loren, aussi avec des prétendants.