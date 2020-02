Le blâme, d’Elton Brand à Ben Simmons, aux blessures

Oui, vous pouvez absolument dire que les Philadelphia 76ers, à 36-23 et actuellement au cinquième rang au classement de la Conférence de l’Est, sont un désastre.

Même avant les blessures de Ben Simmons et, maintenant, de Joel Embiid – qui a laissé la terrible perte de mercredi soir aux Cavaliers de Cleveland (!) Avec une épaule foulée – les Sixers sont une énorme déception. Ces deux superstars étaient entourées de talents sérieux pendant l’intersaison, Josh Richardson venant dans le métier de Jimmy Butler, Tobias Harris re-signant et Al Horford apportant du savoir-faire vétéran à une jeune équipe.

Ils étaient censés faire partie des meilleures équipes de l’Est, mais ils ressemblent à un coureur en attente d’être éliminé au premier tour des séries éliminatoires. Alors, qui est à blâmer? Décomposons-le comme nous l’avons fait auparavant, en l’attribuant à différentes parties.

Marque Elton: 50 pour cent

Le concept semble simple sur le papier: si Simmons ne va pas tirer et Embiid fait une grande partie de son travail à l’intérieur, alors vous devez les entourer de tireurs. Brand, en tant que directeur général, pensait qu’il avait fait avec Richardson et Harris en étendant les défenses, mais le premier n’a atteint que 32,8% de ses trois et le dernier a réussi 36%. Horford frappe 1,4 threes par match, mais toujours: pas assez.

Il y a à peine une saison, les Sixers avaient une formation plus équilibrée – ils avaient JJ ​​Redick, Robert Covington, Landry Shamet et Dario Saric tous capables de frapper de loin. Redick est parti en agence libre, Covington et Saric faisaient partie du commerce Butler, et Shamet a été distribué aux Clippers dans le commerce Harris. Il se trouve que Redick était bien plus précieux, et l’argent dépensé pour Horford – qui est un terrible affreux tout autour – aurait pu aller vers lui ou d’autres tireurs de son acabit.

Brett Brown: 25 pour cent

Les Sixers sont tombés à un épouvantable 9-21 sur la route, le même record à l’extérieur que les Knicks de New York. Pour moi, cela crie l’effort et, par conséquent, il incombe à l’entraîneur de tirer le meilleur parti de l’équipe. Une récente chronique de Philadelphia Inquirer est d’accord:

Brown a construit chaque équipe qu’il a jamais entraînée autour de principes défensifs stricts et de rôles défensifs définis. D’une manière ou d’une autre, cette équipe perd son identité défensive à l’extérieur du Wells Fargo Center.

C’est la marque la plus noire contre Brown lors de ses sept saisons turbulentes à la barre.

Pourquoi?

Parce que, a admis Brown, la mauvaise défense vient d’un manque de cohésion; mauvaise exécution de leur système; et une mauvaise attention aux détails du plan de match défensif une nuit donnée. Pire encore, Brown dit que l’équipe doit jouer étroitement, avec plus d’esprit.

Le manque de tir de Ben Simmons: 10%

Nous savons qu’il s’entraîne, nous savons qu’il peut les toucher très, très occasionnellement… mais la prochaine étape consiste à essayer plus de six tentatives.

Quelle différence cela ferait s’il essayait, par exemple, trois par match!

Chance de blessure: 5%

Vous ne pouvez pas faire grand-chose lorsque vos deux piliers de franchise manquent de temps.

Attentes élevées: 5%

La pression était de rejoindre les Bucks, les Raptors et les Celtics en tant qu’élite de l’Est. Parfois, ce poids peut vous atteindre… et avec une équipe comme le Heat, le manque de pression vous permet de vous faufiler sous le radar.

Kawhi Leonard: 5 pour cent

Pourquoi lui? Parce que, mec, ça doit encore piquer comme un an plus tard. Pour être aussi proche et rater un match 7, puis regardez votre équipe sous-performer la saison prochaine…

.