Le bœuf de Lance Armstrong et Greg LeMond présentait des menaces, le dopage et le système juridique

Lance Armstrong et Greg Lemond sont les seuls Américains à avoir remporté (ou gagné avec un astérisque) le Tour de France à plusieurs reprises. Lemond a relevé la coupe en 1986, 1989 et 1990. Armstrong l’a fait des années plus tard, et pendant des années encore – de 1999 à 2005.

Et alors que ces héros du cyclisme auraient pu profiter d’une relation de type passe-le-flambeau, ils ne l’ont pas fait. Parce que comme tout ce qui concerne Lance Armstrong, les drogues améliorant la performance dominaient le récit.

Pour vous voyez, quand un gars fait semblant d’être propre (Lance) et qu’un gars est réellement propre (pas Lance), les choses peuvent devenir un peu compliquées. Et litigieux. Les familles peuvent ou non être menacées, les appels téléphoniques sont enregistrés, et avant que vous le sachiez, vous avez une grande plaque de boeuf génétiquement modifié infusé de stéroïdes. Obtenez l’histoire complète sous forme de vidéo ici!

