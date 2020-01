Le bœuf de Richard Sherman avec Darrelle Revis, a expliqué

Richard Sherman et Darrelle Revis sont deux des meilleurs demi de coin à prendre le terrain ce millénaire. Ils ne s’apprécient pas beaucoup non plus.

Revis a appelé le cornerback des 49ers après avoir été battu sur une route profonde de Davante Adams tard dans une victoire de 37-20 NFC sur les Packers. Cela a conduit un Sherman triomphant à répondre après qu’il soit retourné au vestiaire de San Francisco. Quelques instants plus tard, nous avons dû arrêter le bœuf de coin.

Tout a commencé ici:

Peur de se faire battre en couverture d’homme à homme. Chaque claquement chaque jeu. Le fait qu’il ne voyage pas en tant que cornerback est boiteux. Sauf que le défi est le meilleur et fermez Adams tout le match. Faites-le pour le football. Arrêtez de cacher une zone de couverture 3. pic.twitter.com/OWuzFtj8ov

– Darrelle Revis (@ Revis24) 20 janvier 2020

La critique de Revis était enracinée dans le fait que Sherman joue exclusivement sur le côté gauche du terrain (le quart droit). Il ne suit pas le plus large éventail d’un adversaire à travers la formation – il est ancré à sa ligne de touche et se verrouille sur la cible qui a la malchance de se déplacer sur son territoire. C’est une stratégie qui fonctionne pour Sherman et les 49ers, mais c’est celle qui a suscité des critiques auparavant. Deion Sanders avait un message similaire pour Sherman en 2014.

«Tout d’abord, je connais ce poste. Quand tu lèves les yeux, «coin arrière», tu me vois. Il y a une photo de moi. Quand je commence à parler de demi de coin, il y a Darrelle Revis; Champ Bailey; (Antonio) Cromartie des Jets; Joe Haden; et, bien sûr, Patrick Peterson. Ils jouent des deux côtés. Ils jouent tous les récepteurs.

«Mais avec Sherman, j’ai dit:« Laisse-moi jeter un œil à ce gars qui ne fait que jouer dans le coin gauche et faire tout ce bruit. Et ce que j’ai découvert, c’est qu’il n’est pas aussi athlétique que Patrick Peterson; il n’est pas rapide et ne sort pas de pauses comme Champ Bailey. Mais le gars est intelligent. Il étudie ses fesses. Et la raison pour laquelle je sais que c’est l’anticipation que je l’ai vu faire sur quelques pièces vient de l’étude, pas de l’habileté. Mais il a aussi énormément de compétences. »

Cela signifiait que Sherman avait déjà entendu cette plainte d’un cornerback légendaire. Il était également intimement familier avec les propos trash de Revis. Les deux coins supérieurs ont passé une grande partie de 2013 à ne pas s’aimer publiquement.

En tant que tel, il était prêt à renvoyer un tweet dans lequel il n’avait même pas été tagué.

J’irais dans ce sens, mais j’ai un Super Bowl à préparer. Profitez de la vue depuis le canapé. Votre neuvième année avait l’air très différente de celle-ci. Lmao https://t.co/jj3pwWYhVa

– Richard Sherman (@ RSherman_25) 20 janvier 2020

Sherman est un demi de coin élite à 31 ans. Il a été le meilleur coin de Pro Football Focus en 2019 et a été nommé meilleur demi de coin de l’organisation de la décennie. Les statistiques de la prochaine génération de la NFL le peignent sous un jour moins flatteur, le classant 19e en couverture masculine parmi les CB et 45e en couverture de zone. Quoi qu’il en soit, il a joué un rôle crucial dans le revirement de San Francisco du choix numéro 2 au printemps dernier au Super Bowl huit mois plus tard.

La neuvième saison de Revis dans la NFL était assez bonne, cependant – comme il l’a souligné dans sa réponse à la défensive des Niners dimanche soir.

Ma 9e année, je dirige la ligue entière en termes de chiffres d’affaires. 5 Ints et 4 récupérations Fumble. Profitez du Super Bowl et attachez-vous, car vous devrez couvrir ce jeu. @ RSherman_25

– Darrelle Revis (@ Revis24) 20 janvier 2020

Revis a passé 2015 avec les Jets, qui est également la première année où les statistiques avancées du SIS ont pris racine. Leurs données suggèrent qu’il n’a autorisé que 30 passes complétées sur 74 cibles (6,1 verges par cible) et a abandonné trois touchés par la passe à ses cinq INT. Il avait une cote de passeur de 46,7 autorisée à sa neuvième saison en tant que pro. Le score de Sherman autorisé pour sa neuvième saison, par SIS, était de 55,8 – bien qu’il n’ait été lancé que 3,3 fois par match contre 5,3 pour Revis.

Quelques instants plus tard, Sherman a réalisé la véritable faille dans la salve d’ouverture de Revis. Il a riposté au besoin.

Il ne se contenta pas de se retirer après cette brûlure de grammaire. La prochaine réponse de Sherman a pris un coup à l’une des forces relatives de Revis.

Je dois couvrir chaque gamin. Je mets la main sur le football en séries éliminatoires quelque chose dont vous ne saurez jamais rien. https://t.co/V6uFIvNQvT

– Richard Sherman (@ RSherman_25) 20 janvier 2020

C’était un étrange contre-coup de Sherman. Revis a eu trois interceptions en 10 matchs d’après-saison (0,33 par match). Le corner des 49ers a enlevé la balle profonde du désespoir d’Aaron Rodgers à la fin du quatrième quart dimanche pour lui donner quatre matchs en 14 matchs éliminatoires (0,29 par match). Revis a également un anneau du Super Bowl – le même nombre que Sherman, qui aura une autre chance d’en gagner un au Super Bowl 54 – et l’a remporté aux dépens des Seahawks de Sherman en 2015.

C’était le point où Revis s’est excusé de la conversation en louant le jeu de Sherman, puis en le réprimandant de ne pas en faire assez sur le terrain.

Chiot de correction. Pensez que vous devez aller vérifier les statistiques. Vous participez aux séries éliminatoires. Ne rien prendre de votre jeu. En tant que corner, nous jouons au mieux pour défier le récepteur n ° 1, à chaque coup sec, 4 quarts. En attendant que vous fassiez de même. @ RSherman_25

– Darrelle Revis (@ Revis24) 20 janvier 2020

Puis, après s’être incliné hors de l’échange, Revis a laissé tomber son tweet le plus regrettable de la nuit.

Regarder Gemini Man … fan de Big Will Smith.

– Darrelle Revis (@ Revis24) 20 janvier 2020

Ummm … 26 pour cent frais. Brut. Sherman a tiré un dernier coup sur Revis en réponse à un tweet précédent:

Ensuite, il a passé le reste de sa nuit à gonfler ses coéquipiers et à s’imprégner du battage médiatique du Super Bowl.

Qui a gagné cet échange?

Personne? Revis a tiré un coup de feu en sélectionnant un rare exemple de Sherman battu – non pas par un gommage, mais par un large éventail qui avait démantelé les Seahawks lors de la ronde divisionnaire une semaine auparavant. Il l’a fait tard dans un match que les 49ers ont remporté par plusieurs touchés. C’était un flex bizarre.

Sherman a riposté avec quelques insultes inexactes sur les informations d’identification de l’ancien All-Pro. Vraiment, le seul coup irréprochable ici était Sherman jetant une brûlure de grammaire +1 sur son homologue à la retraite.

Bien. Alors, qui était le meilleur demi de coin de la NFL?

Ils étaient tous les deux très bons et obtiendront probablement chacun leurs propres bustes au Temple de la renommée. N’est-ce pas suffisant?

Non.

Bon sang. Empilons les informations d’identification:

Honneurs All-Pro

Revis: 4 (4x première équipe)

Sherman: 5 (3x première équipe, 2x deuxième équipe)

Pro Bowl honneurs

Interceptions de carrière

Revis: 32 (.21 par match)

Sherman: 39 (.26)

Passes de carrière défendues

Revis: 147 (.95 par match)

Sherman: 126 (0,85 par match)

Victoires au Super Bowl

Revis: 1 (une apparition)

Sherman: 1 (trois apparitions, dont l’issue indécise du Super Bowl 54)

Gains de carrière à ce jour

Revis: 124,2 millions de dollars (11,29 millions de dollars par an)

Sherman: 69,7 millions de dollars (7,75 millions de dollars par an)

Revis a utilisé un emplacement de projet plus élevé et un saut plus sain dans une agence gratuite pour gagner Sherman, qui gagnera moins de 9 millions de dollars la saison prochaine avant les incitations. Il a également abattu plus de passes que Sherman, mais a également été ciblé plus souvent – ce qui rend le taux d’interception plus élevé de l’ancien Seahawk d’autant plus impressionnant. Et tandis que Sherman détient la tête dans les apparitions au Super Bowl, Revis a aidé Mark Sanchez à des matchs consécutifs pour le titre AFC, ce qui doit valoir quelque chose.

Tout bien considéré, les deux étaient des demi de coin révolutionnaires. Revis était plus doué pour observer les WR1 de ses adversaires, mais il a vu plus de passes lancées (et a été brûlé plus souvent). Sherman a été un coin de verrouillage tout au long de sa carrière et peut être le meilleur joueur de l’histoire de la NFL lorsqu’il s’agit de transformer des cibles en revirements. Il a également souvent eu un casting de soutien plus fort (bonjour, Legion of Boom) qui lui a permis de s’installer sur la touche gauche plutôt que de rester collé aux meilleures options de ses adversaires.

Je sais pas, mec. Il s’avère qu’ils sont tous les deux formidables.