Le bœuf de Spike Lee avec les Knicks, a expliqué

Les Knicks et Spike Lee ont l’un des syndicats de célébrités d’équipe les plus reconnaissables dans tous les sports professionnels, mais quelque chose s’est produit lundi qui a aigri leur relation.

Ce qui aurait dû être une soirée de bannière pour les Knicks après avoir battu les Rockets à la suite d’une performance exceptionnelle de la recrue RJ Barrett a rapidement été éclipsé par le début de la soirée.

Au départ, tout ce que nous savions, c’était qu’il y avait une altercation entre les membres du personnel de Lee et Knicks. Plus tard dans la soirée, les Knicks ont publié une déclaration à la presse le qualifiant de «malentendu» sur l’entrée que Lee devait utiliser lors de son entrée au Madison Square Garden, mais cela est devenu beaucoup plus compliqué.

Que dit Spike Lee?

Lee est entré au Madison Square Garden par les entrées des employés de la 33e rue, qu’il prétend utiliser depuis plus de deux décennies. Le directeur a déclaré qu’il avait scanné son billet et était entré dans l’arène comme d’habitude, jusqu’à ce qu’il soit arrêté à l’ascenseur par la sécurité qui lui a demandé de quitter l’arène et de rentrer par l’entrée de la 31e rue, qui selon les Knicks est utilisée par les VIP régulièrement. La sécurité s’est disputée avec lui pour savoir s’il devait partir et rentrer dans l’arène, à quel point il a dit qu’il avait mis les mains derrière lui, déclarant: «Arrêtez-moi comme vous l’avez fait mon frère Charles Oakley.»

Sur ce, Lee dit que la sécurité lui a proposé de l’escorter jusqu’à son siège, ce qu’il a accepté. James Dolan l’aurait approché à la mi-temps pour lui demander de parler de l’incident, qu’il a rejeté.

Lee a déclaré qu’il était harcelé par James Dolan et ne savait pas pourquoi.

Que disent les Knicks?

En réponse à la comparution de Lee sur First Take the Knicks, a publié une déclaration élargie, qui contredit leur affirmation initiale qu’il s’agissait d’un malentendu et a accusé Lee de jouer la victime dans l’incident.

Le communiqué affirme que Lee est le bienvenu pour assister aux matchs comme d’habitude, mais a ajouté qu’il n’est plus autorisé à utiliser l’entrée de la 33e rue. Depuis la publication de la déclaration, Lee n’a pas développé l’incident, et il n’est pas clair si c’est la dernière fois que nous entendrons parler de l’altercation entre Lee et les Knicks, mais certains anciens joueurs se rassemblent autour de Lee.

Quand James Dolan l’obtiendra-t-il? Nous n’avons pas besoin de toute l’histoire avant de juger! Lorsque vous avez la réputation de mal gérer les gens qui représentent la culture du basket-ball de New York, comme Charles Oakley – Spike Lee ne devrait jamais avoir de problème au Garden. Il est les Knicks. C’est inexcusable! pic.twitter.com/hb8aXCYI8z

– Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) 3 mars 2020

Tout cela est tellement Knicks.

Trébuchant sur eux-mêmes sur ce qui devrait autrement être une bonne soirée. Faire oublier à tout le monde qu’ils ont réussi en raison d’une erreur non forcée et d’une distraction inutile. Tout est un gâchis géant et stupide – mais les Knicks aussi.