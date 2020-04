Le bœuf flip bat Jose Bautista-Rougned Odor a conduit à un coup de poing emblématique

Le baseball à son meilleur. Ce boeuf présente deux moments si mémorables et excitants qu’ils ont chacun été présentés sur des T-shirts. Je parle, bien sûr, du retournement de batte de Jose Bautista après son home run de trois points ALDS, et du coup de poing de vengeance de Rougned Odor la saison prochaine.

Bautista et Odor sont tous deux des hommes passionnés, avec un fort sentiment de ce qui est bien et de ce qui ne va pas sur le terrain de baseball. Ces sens du bien et du mal ne s’alignent pas nécessairement, mais ils croient tous les deux à la justice… ce qui mène à de la viande de bœuf violente.

À la suite du retournement de batte et du coup de poing, les deux joueurs se sont précipités vers la presse pour définir l’autre gars comme The Bad Guy. Les joueurs de baseball, les entraîneurs, les légendes et les fans ont pris parti et le résultat a été que les deux gars devaient posséder un peu le rôle de méchant. C’était un bœuf qui définissait la réputation, qu’ils le veuillent ou non.