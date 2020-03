Le bœuf qui change la carrière de Richard Sherman avec Jim Harbaugh ne finira jamais

“Il n’y a pas deux bœufs identiques.”

Cette phrase a été prononcée pour la première fois au Globe Theatre dans le deuxième acte d’une des œuvres antérieures de William Shakespeare (aucun titre n’est référencé car vous ne le seriez pas familier). Pourtant, cela n’a jamais été aussi vrai. Richard Sherman et Jim Harbaugh ont apporté un caractère unique à leur danse à base de bœuf, ce qui est encore plus remarquable étant donné qu’ils ont géré des bœufs séparés avec d’autres personnes en même temps. Ce sont des forains au vrai sens du terme.

Une relation qui a commencé lorsque l’élève-enseignant a rapidement évolué lorsqu’une partie a tenté de se retrouver, et l’autre a fait de son mieux pour éclairer un chemin qu’elle jugeait bon. Au lieu de cela, cette lumière n’a fait qu’éclairer les différences entre le suiveur et le guide. Cela a forcé un coin qui n’a pas tardé à diviser la paire et à les envoyer tous les deux en spirale dans un combat qui serait mené à un stade encore plus grand.

Et même si nous sentions que nous comprenions le message de l’histoire, il faudrait des années avant de pouvoir comprendre le contexte complet. L’élève a souhaité devenir bourreau et a réussi sans la gloire d’un travail complet. Le professeur a joué son rôle en essayant de paraître comme s’il n’avait aucune contribution. Et à la fin, le public a eu droit à une épopée qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient gagnée.

Jim Harbaugh. Richard Sherman. Essayons d’apprécier pleinement le bœuf qu’ils sont nés.

Oh avant de partir, si vous aimez nos vidéos, j’ai deux faveurs à vous demander. Tout d’abord, voici un moyen facile de vous abonner à notre YouTube. Et deuxièmement, si vous savez que vous voulez regarder quelque chose, vous n’avez pas envie de choisir la vidéo, nous avons créé quelque chose qui trouvera quelque chose pour vous. Prendre plaisir!