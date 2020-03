Le boeuf Shaq vs JaVale McGee est devenu si méchant, leurs mamans se sont impliquées

JaVale McGee et Shaquille O’Neal sont deux grands hommes de la NBA de styles, de formes et de générations différents. Vous pourriez ne pas penser qu’ils auraient du bœuf car ils se voyaient rarement sur le terrain, mais alors que Shaq entrait dans son rôle d’analyste avec une grande personnalité, leur relation contradictoire s’est développée.

Shaq et JaVale n’ont pas votre relation moyenne analyste-joueur. Ils ont une sorte de relation grand frère-petit frère. Pas dans le sens où Shaq cherchait JaVale ou quelque chose comme ça, non certainement pas. Plus dans le sens de … Shaq a taquiné JaVale jusqu’à ce que cela devienne un vrai combat, donc la mère vicieuse a dû intervenir. Sérieusement, leurs mères se sont impliquées.

Qu’est-ce qui a causé leur boeuf? 2,75 mots:

Shaqtin un imbécile

JaVale McGee a été présenté sur le segment des bêtisiers plus que tout autre joueur, jamais. Et devine quoi? Il n’aimait pas ça. Et parce que Twitter existe, ce boeuf a très bien grimpé.

Le bœuf Shaq-JaVale McGee est un conte classique d’une blague qui est allée trop loin. Et parce que cette blague est allée trop loin à la télévision nationale, année après année, il est naturel que les choses aient explosé dans une copieuse coupe de bœuf bien assaisonné.

