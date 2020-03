Le Bombast Pop sans joie et isolé du week-end revient à un moment trop parfait

“Où diable est la lumière noire?” exige le Weeknd, le synthétiseur woozy enduisant, la foule bondée de la boîte de nuit, les cierges magiques du service de bouteille flamboyant, la grimace douloureuse sur le visage d’Adam Sandler s’assombrissant. «Non, j’ai demandé de la lumière noire. Je ne joue pas tant qu’il n’y a pas de putain de lumière noire sur cette putain de scène. ” Noir! Lumière! Noir! Lumière! le public chante consciencieusement. Jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veut, personne n’obtient ce qu’il veut.

Nous sommes à peu près à mi-chemin des gemmes non coupées Oscar-chéri dans nos cœurs 2019, et se trouve Abel Tesfaye, le lothario R&B né à Toronto, micro à la main, attendant avec impatience sa putain de lumière noire. Il joue peut-être une version plus sûre et plus semée de lui-même. (“Va baiser le Weeknd, d’accord?” Le personnage de Sandler va bientôt grogner contre une amie, après avoir tenté de battre le Weeknd.)

Sur la base des images de jeu réelles des demi-finales de la conférence orientale des Sixers-Celtics, si nous prenons la chronologie de ce film au sérieux – et je vous baise si vous n’êtes pas – Uncut Gems a lieu en mai 2012. C’est-à-dire 14 mois après House of Balloons, le premier trio surprenant des mixtapes en ligne gratuites de Weeknd en 2011, a changé le son, ou du moins la perception, du R&B des années 2010. Et juste un mois après la première apparition triomphante de Tesfaye à Coachella en avril 2012, le chant débordant étrangement enthousiaste de Balloons “High for This”, la foule scandant chaque mot en retour. Cette scène est également surprenante, et doublement si l’on considère qu’il se tient là en plein jour, souriant.

Le quatrième album studio du Weeknd, After Hours, sort vendredi. Moment fantastique, Abel. Pas vraiment. Ce n’est pas le nom de genre le plus accrocheur qu’il ait jamais inspiré, mais le «R&B auto-quarantaine» convient toujours, étant donné l’isolement misérable que je me sens si seul pendant ce trio qui alimente sa marque très particulière de joyless, lawless, loveless, sans amour, hédonisme désespéré. C’est de la musique d’abri sur place; c’est de la musique live-in-my-Maybach.

Comme pour ses trois prédécesseurs, le défi auquel est confronté ce record est d’empêcher cette marque lucrative de se durcir en schtick ou auto-parodie; Jusqu’à présent, les résultats, basés sur les premiers singles, sont mitigés. L’exaspérant «Heartless» (heh), par exemple, est apparu en décembre 2019 et a presque immédiatement frappé non. 1 sur le Billboard Hot 100 malgré l’ouverture avec la ligne tête en os “Jamais besoin d’une chienne / je suis ce dont une chienne a besoin” et s’en tenir à la formule sonore sombre et si implacable que le gourou du graphique Slate Chris Molanphy a surnommé le Weeknd “les années 2010″ réponse à AC / DC. ” Même les actes sales faits à bas prix sont sujets à des rendements décroissants.

Oui, la vidéo “Heartless”, qui doit se calmer, n’a pas aidé. Mais les perspectives pour After Hours se sont améliorées depuis. Début mars, le Weeknd a été le dernier invité musical du Saturday Night Live pendant un bon moment, enchantant l’animateur Daniel Craig et présentant deux pistes bien meilleures: la confiture de synthé pop étrangement propulsive “Blinding Lights” et le bal encore plus suspect. -la ballade de puissance déjà «Scared to Live», soutenue sur scène par le compositeur Uncut Gems Daniel Lopatin. Compte tenu de l’histoire sordide de Tesfaye (et de Lopatin), vous passez toute cette belle chanson préparée pour le coup de poing, la goutte de mort post-dubstep, la trappe dans l’obscurité la plus abjecte. C’est presque plus effrayant que ça n’arrive jamais.

Le voyage de Tesfaye d’un super-héros anonyme de l’ère Tumblr à une star pop légitime est aussi éblouissant que déroutant; Uncut Gems, dans toute son hostilité sombre et allumée, était un portail fascinant à une époque où même la plupart de ses plus grands fans n’avaient même pas encore vu une photo de son visage. En mars 2011, le même mois que House of Balloons a été publié, un blogueur a décrit le Weeknd de manière semi-admirative en utilisant des termes tels que groupe crypto-RnB, et un contenu élégant sur toutes les chaînes numériques les plus branchées, et une présence parfaitement organisée, et donc parfaite pour le moment Tumblr, je pense presque qu’il a été conçu dans un laboratoire et un cours de maîtrise pour créer une présence attrayante pour les enfants cool.

Des temps plus simples (et plus frais). Depuis près de dix ans, Tesfaye est devenue publique, et est devenue (seulement relativement) droite, et est devenue pop et est devenue supernova. Alors que nous attendons After Hours, alors, il vaut la peine de raconter rapidement jusqu’où il est déjà venu et, par cette mesure, jusqu’où il peut encore être parti.

Il est quasiment impossible en 2020 de recréer la désorientation de l’impact du Weeknd en 2011, l’année House of Balloons et ses deux suites immédiates, jeudi et Echoes of Silence, ont créé une mystérieuse nouvelle star qui n’a longtemps pas eu de nom, pas de visage, pas de trame de fond à proprement parler. (Tesfaye ne donnerait pas une interview appropriée avant sa couverture Complex en 2013.) Tout ce que l’on savait, c’est que quiconque était impliqué dans ces mixtapes avait clairement un goût impeccable de critique de rock (House of Balloons seul a tout échantillonné d’Aaliyah à Cocteau Twins à Beach House à Siouxsie et les Banshees) et le cosigné sacré d’un jeune Drake. Jeudi somptueusement somnolent “The Zone” est une belle capsule temporelle pré-superfame pour Tesfaye et Drizzy à la fois, en ce sens qu’ils sonnent tous les deux à propos de leur superfame imminente.

Bien sûr, les légendaires marées R&B de 2011 nous ont également apporté Nostalgia, Ultra énigmatique de Frank Ocean et, à la fin de l’année, le monumental Take Care: le falsetto blessé de Tesfaye n’a jamais été aussi joli, ni plus blessant, que sur «Crew Love» . ” À ce moment-là, le Weeknd avait glissé sous les projecteurs, avec un véritable contrat d’enregistrement (Republic reconditionné et officiellement sorti ces trois mixtapes sous le nom de Trilogy en novembre 2012) et de réelles aspirations de pop-star. Echoes of Silence démarre avec une reprise extra-dure de «Dirty Diana» de Michael Jackson, et il n’était pas clair à l’époque si Tesfaye essayait de traîner MJ jusqu’à son propre niveau übernihiliste, ou essayait d’atteindre le niveau de déité de MJ. ubiquité. Peut-être un peu des deux.

Si vous êtes inquiet à propos des perspectives d’After Hours – ou si vous êtes perversement désireux de découvrir Tesfaye de la manière la plus fragile possible – alors vous vous complairez dans ses débuts en studio, Kiss Land, le capricieux de 2013. Il se vautre certainement, bien sûr: “Alors tu es quelqu’un maintenant”, raille-t-il moins d’une minute dans le “Professionnel”, parlant probablement à un strip-teaseur et aussi à lui-même. “Mais qu’est-ce que quelqu’un dans une ville sans personne?” Vous savez quoi de plus cool que d’échantillonner Portishead sur une chanson avec un refrain qui commence “Je ne suis pas un imbécile / j’aime juste que tu sois mort dedans”? Échantillonner Portishead et les faire chier.

Kiss Land est fascinant maintenant en ce qu’il est le seul véritable échec du Weeknd, une tentative timide de gloire croisée alourdie par les gémissements impérialistes de style Drake («J’ai eu un tout nouvel endroit / je pense l’avoir vu deux fois toute l’année ») Qui ne joue pas avec les atouts de Tesfaye. Appelez cela un faux départ; appeler cela une radiation fiscale. Un an plus tard, il a invité l’hymne hyper-noir d’Ariana Grande «Love Me Harder», tranquillement l’une des meilleures chansons pop de la décennie (grâce au surhomme suédois Max Martin et à l’équipe), et rétrospectivement un tournant crucial pour les deux Grande et le Weeknd.

Tesfaye a réécrit son vers pour que la chanson la rende, vous savez, plus sombre, et a ainsi changé toute sa trajectoire de carrière. “Ce qui aurait pu être un échange litigieux était en fait édifiant pour les deux parties”, a écrit Jon Caramanica du New York Times dans un article de 2015 avec le titre “Le week-end peut-il se transformer en la plus grande pop star du monde?” qui a vanté les conseils de Wendy Goldstein, patron de Republic Records A&R. «Martin a aimé les changements de Tesfaye et les a conservés; Tesfaye a réalisé qu’il pouvait faire de la pop élégante et accessible à ses propres conditions. Il a demandé à Goldstein d’obtenir les services de Martin pour son prochain album. “Si je veux être le plus grand du monde”, lui a-t-il dit, “j’ai besoin d’une poignée de chansons comme ça.”

Beauty Behind the Madness du Weeknd, pas si tranquillement le meilleur album pop de 2015, avait une poignée de chansons comme ça. (Il a été nominé pour un Grammy de l’album de l’année, et perdu contre 1989 de Taylor Swift.) “Can’t Feel My Face” et “In the Night” sont aussi proches que quiconque au 21e siècle de la grandeur de Michael Jackson , mais rien sur Madness ne ressemblait à un mouvement de liquidation ou à un abandon des principes fondamentaux malveillants de Tesfaye ou à leur absence. Son tout premier non. Après tout, le hit horrorcore “The Hills”, avec son refrain auto-annihilant (et auto-actualisé) de “Quand je suis foutu, c’est le vrai moi”. Comme son ancienne copine Lana Del Rey, vous ne pouvez pas dire que le gars n’a pas atteint le sommet selon ses propres termes.

Votre kilométrage sur le tour de victoire succulent de Starboy en 2016, avec ses équipes Daft Punk et ses ruminations extravagantes sur la gloire, peut varier. La chanson avec un refrain sans fin de “Réveillé par une fille, je ne connais même pas son nom” cadre un peu trop bien avec la chanson avec un refrain sans fin de “Ce n’est pas la vie ordinaire”. On comprend, mec. Mieux: “Putain, salope, je ne suis pas un choix d’adolescent”, a-t-il observé sur “Rappel”, salé d’être devenu si célèbre qu’il était nominé aux Nickelodeon Kids’s Choice Awards contre son gré. C’est en fait la chose la plus drôle qu’il ait jamais dite; la chose la plus drôle liée à Weeknd en général est le moment où Kate Beckinsale, en boucle sur les médicaments post-chirurgie dentaire, a chanté avec Starboy plus proche “I Feel It Coming” sur Instagram.

Tout est en descente d’ici, pour tout le monde, sans doute. Tesfaye est maintenant une star de tabloïde au visage audacieux dont les diverses histoires d’amour (il est sorti avec Selena Gomez et Bella Hadid) fournissent maintenant un contexte crucial, bien que peut-être erroné, pour son art. L’EP 2018 My Dear Melancholy était léger mais désespéré: ce n’était pas une surprise de l’entendre chanter la phrase «Je vais foutre la douleur en l’air», mais il est clairement devenu meilleur pour souligner la douleur, euh, la baise.

Selon une mesure, la liste des pistes After Hours promet la même chose: «Alone Again»! “Le plus difficile à aimer”! «Jusqu’à ce que je saigne»! Comme d’habitude, c’est fatiguant presque par conception, mais d’une manière ou d’une autre, personne n’en a encore assez. The Weeknd sait ce que vous voulez, c’est-à-dire laisser de côté, se sentir aussi mort à l’intérieur qu’il l’a (prétendument) ressenti au cours des neuf dernières années (avec un succès extravagant). Il vend toujours la dépravation sans joie comme Pusha T vend toujours de la cocaïne. Il est toujours cassé. Et pourquoi le réparer?

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer