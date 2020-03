Le bon, le mauvais et le laid dans la victoire de Tijuana al Toluca

Hier, le premier match clé de la première étape de la première étape de la Coupe MX, entre Xolos de Tijuana et les Diables rouges de Toluca. Le Hot Stadium a assisté à un match largement dominé par les locaux. Les émotions de l’équipe rivale étaient rares et le résultat final a été battu 3-0. Pour l’instant, nous vous présentons ici le bon, le mauvais et le laid Cela a été vu dans la rencontre.

Le bon

Le triplé de l’attaquant de Xolos Brayan Angulo. L’attaquant était en grand plan et a volé les caméras pour obtenir trois buts. En fait, il a presque réussi le quatrième but, même s’il a raté l’occasion de marquer clairement. À Cruz Azul, il a eu peu d’occasions et quelques minutes, mais dans l’équipe de Gustavo Quinteros, il a bien fait les choses.

Le mauvais

Après 29 minutes, le milieu de terrain des Red Devils of Toluca est sorti Federico Mancuello. L’Argentin en voulait au ravisseur et a dû quitter le terrain, soulagé par le jeune Juan Gamboa. Il convient de noter que le volant, pour ne pas varier, dans les minutes dans lesquelles il était sur le terrain était épouvantable.

Chose laide

La performance des joueurs de Toluca, en particulier le cas de Federico Mancuello, Gastón Sauro, Kevin Escamilla, Omar Tobio et Diego RIgonato. Ces footballeurs sont toujours issus des «mercenaires» du club. Des éléments qui ne jouent rien et continuent de facturer des millions d’argent. Quand le «Chepo» de la Tour se rendra-t-il compte qu’il ne rentre pas dans le club? Pendant ce temps, les jeunes Mexicains réclament une opportunité.