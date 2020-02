Le bon, le mauvais et le laid de la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City

Le Real Madrid ne pouvait pas jouer avec Manchester City. Bien que les meringues aient progressé sur le tableau de bord avec le but d’Isco, elles ont fini par succomber à l’attaque de Manchester City, qu’il a retracée avec tant de Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne.

LE BON: Courtois s’arrête

Le Real Madrid aurait pu récolter un résultat bien pire et des sentiments plus amers sans le Belge. Le gardien a sauvé son équipe en première mi-temps grâce à un tir de Gabriel Jesus. Il a également effectué plusieurs arrêts au mérite en seconde période. Il ne pouvait presque rien faire dans le but de Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne a triché sur le penalty.

LA MAUVAISE: le Real Madrid est tombé en panne dans les dernières minutes

Le Real Madrid a terminé un bon match au cours des 60 premières minutes. Il a pris le contrôle et a pris le centre du terrain. Il a même fini devant au tableau de bord. Cependant, l’objectif n’a pas apporté de joie. Manchester City a réagi, Gabriel Jesus a marqué et l’équipe s’est cassée. Les changements de Zidane, en supprimant Isco et Modric par Jovic et Lucas Vázquez n’ont pas aidé à reconstruire l’équipe et ont fini par souffrir d’une défaite encore plus grande.

LA FEO: l’expulsion de Sergio Ramos

Sergio Ramos ratera le tour au stade Eithad. Le capitaine des blancs a terminé un match à oublier. Gabriel Jesus l’a conduit dans la rue de l’amertume. Derrière lui, il a marqué le premier but et il est entré dans son expulsion. Le citoyen en avant a été laissé seul et Ramos l’a croisé. L’entrée n’a pas été difficile, mais l’arbitre a appliqué la loi et le jeu était sans but. Carte rouge.