Le bon, le mauvais et le laid de la victoire 4-0 de Cruz Azul sur Portmore United

Ce mardi à Stade aztèque, Cruz Azul a scellé sa passe pour les quarts de finale, du Ligue des champions de la CONCACAF, après avoir battu 4-0 à Portmore United, global 6-1, grâce aux objectifs de Orbelín Pinedal’Argentine Lucas Passerinil’Uruguayen Pablo Cepellini et l’Équatorien Jonathan Borja.

MACHINE DE BROYAGE! 

Cruz Azul bat Portmore de la Jamaïque 4-0 lors de la huitième de finale des Concachampions 

Ensuite, nous vous laissons le bon, le mauvais et le laid de l’engagement de la huitième finale:

LE BON

Le but de Pineda. Après quelques approximations de The Machine, l’invité spécial n’est toujours pas arrivé et ce n’est qu’à la 21e minute que le premier est apparu pour donner accès au reste. Côté Jorge Garcia Il a reçu le ballon de l’aile droite et s’est ensuite concentré sur le magicien, qui à demi-ciseaux a contacté le ballon pour battre le gardien de but.

La performance de Jorge García et d’autres jeunes joueurs. Au début, il pourrait sembler que la peinture de La Noria n’allait pas prendre le choc si au sérieux en présentant plusieurs jeunes, mais ils se conformaient correctement et brillaient de leur propre lumière. L’un d’eux était le côté Garcia qui était lié à plusieurs des arrivées dangereuses, en plus de mettre une passe décisive, en montant et descendant correctement, en particulier avec la liberté offerte par les Caraïbes. Tout comme Garcia, de l’autre côté, Jaiber Jimenez, a également pris du pop-corn pour déborder et mettre une passe de but.

Kemar Foster. Comme à Ida, le gardien jamaïcain est devenu la figure de son club car sans ses arrêts, tout se serait terminé en scandale. Il a évité au moins sept entrées après avoir arrêté les tentatives de Passerini, Cepellini, Pineda, Jaiber et Castro, et même un objectif presque personnel de Rosario Harriott.

!! DU MEILLEUR DE LA CROIX BLEUE!

LE MAUVAIS

Beaucoup de «crème» par les cimentiers. Alors que le passage à la phase suivante était déjà plus que scellé, les hommes de Robert Dante Siboldi les dernières minutes ont été consacrées au scrutin avec mépris envers le rival, qui a longtemps su contrer les attaques locales. Même Cepellini a osé commettre une pénalité pénale à Panenka, bien que si la situation avait été différente, il n’aurait pas exécuté son tir.

Arbitrage. Canadien Drew Fischer Il n’a pas eu un travail désastreux, mais il a gardé quelques cartes pour les deux sets. Il a laissé passer un jaune pour le Colombien Alex Castro, qui a marché sur les poteaux pour Osani Ricketts; plus tard, Passerini a également reçu un coup dur sur les jumeaux, mais il n’y avait pas non plus de carton préventif.

Les cimentiers continuent de trop pardonnero. Bien qu’ils aient un bon gardien rival, plusieurs arrêts étaient dus au mauvais choix des joueurs devant le but, comme cela s’est produit à Ida, un luxe qui ne peut pas continuer à être donné en quart de finale lorsqu’ils mesurent un rival beaucoup plus dangereux.

Le laid

Forte peur pour les Jamaïcains. À peine 15 minutes après le début du complément, une peur est apparue au stade Azteca, car après un centre, le gardien de but en visite est entré en collision avec son propre partenaire, le zaguero Revaldo Mitchell, qui était totalement choqué sur le sol, alors le corps médical des deux équipes est venu le voir, bien qu’il ne puisse pas rester dans le match en étant emmené sur une civière.

Boos des fans contre William Allison. Chaque fois que le gardien de but touchait le ballon, les supporters de la Croix Bleue le sifflaient, une attitude erronée de leur part, car si Siboldi décidait de le placer à la place de Sebastian Jury, le moins coupable est Allison, même si heureusement les huées ne l’ont pas affecté correctement à son devoir.