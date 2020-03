Le bon, le mauvais et le laid qu’on a vu dans le match entre Chivas et León

Hier, les visages étaient les Chivas de Guadalajara et les Panzas del León vertes, dans l’un des matchs les plus attendus de la 8e journée de la Clausura 2020. Dans un premier temps pour l’oubli, dans la partie complémentaire les rojiblancos ont changé la puce et ont réussi à ouvrir le score pour condamner le match 2 à 0, avec les buts ‘JJ’ Macías et Beltrán. Ici, nous présentons le bon, le mauvais et le laid qui a été vu lors de la réunion de dimanche.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Le bon

Le réveil de l’attaquant mexicain José Juan Macías. À la minute 57, il contrôlait un ballon et, avec son talent, il tirait de la jambe droite pour battre le gardien de but Rodolfo Cota. C’est une bonne nouvelle pour Chivas et Tri, car le «JJ» est l’un de ceux sélectionnés par l’entraîneur Gerardo Martino. Et bien là pour l’attaquant national!

Un autre point positif de la réunion était que Chivas revient sur les premières places de la compétition. Avec cette victoire, le Sacred Flock continue de se battre pour un ticket pour la Fiesta Grande del Clausura, et figure désormais parmi les huit premiers de la table générale. Ce triomphe a de nouveau ouvert les espoirs des fans de rojiblancos.

Le mauvais



On s’attendait à voir le lion plus offensif. C’est peut-être un problème de costume, mais ce qui est un fait, c’est que l’équipe de Bajío a surpris de montrer un niveau de jeu moche au cours des deux derniers matchs. J’espère que ce n’est qu’un ralentissement momentané, car ceux dirigés par Ambriz ont bien fait les choses lors des tournois les plus récents. Inconnu!

Chose laide

😶 😶 😶

17 août 2019. JJ Macías marque Chivas le jour 5 de l’ouverture 2019 et embrasse le bouclier du Lion. 😱

1er mars 2020. Macías marque le lion et embrasse le bouclier de Chivas. 🤔 pic.twitter.com/Ee5FCuohVr

– Spicy Soccer (@futpicante) 2 mars 2020

La célébration de José Juan Macías Quand il s’agit d’atteindre votre objectif. S’il est vrai que chaque joueur doit célébrer les buts, l’attaquant a embrassé le bouclier Chivas, ce qui est une irrévérence de sa part, puisque c’est l’équipe des émeraudes qui a ouvert les portes lorsque les rojiblancos n’y croyaient pas. lui. N’oubliez pas qu’à León, il a également fait le même geste. Malheureux!