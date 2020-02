Le bon, le mauvais et le vilain match nul de Barcelone aujourd’hui contre Napoli (1-1)

Aujourd’hui, Barcelone revenait en Ligue des champions dans son match contre Naples à San Paolo. L’azulgrana ont pris un bon revenu de San Paolo après avoir fait match nul aujourd’hui (1-1). Au premier semestre ce sont eux qui ont dominé sans palliatif le ballon contre un Naples replié. Cependant, ceux de Setién devaient regarder la porte. Quelque chose que Mertens l’a fait. À la première occasion il avait marqué 1-0 avec un grand tourné sur la place. Les minutes ont passé et le jeu n’a pas changé. Les locaux étaient confortables défendre la possession inoffensive de Barcelone.

Dans la deuxième partie, Barcelone a fait un petit pas en avant. Busquets, il y avait blessé par inadvertance à Mertens, a mis une grande balle en profondeur à Semedo. Les Portugais lui ont donné la 1-1 à Griezmann Ensuite, ils marquent presque Insigne, et surtout ruelle dans une main dans la main avec Ter Stegen. De là, le match était équilibré et les deux équipes ont fait du bon football, mais sans trop de danger et signé l’armistice. Vidal a été expulsé et Piqué gauche touché. Cela a été Le bon, le mauvais et le laid du match d’aujourd’hui:

LE BON

Le but de Griezmann pourrait être d’or

Dans un match toujours difficile comme celui de Naples, les Catalans ont pris unn grand tirage qui laisse des choses sur leurs visages avec la rencontre de retour qui se jouera au Camp Nou.

Un grand jeu collectif entre Busquets et Semedo ont terminé Griezmann pour mettre le 1-1 final sur le tableau de bord. De cette façon, l’équipe il arrivera avec plus de morale aussi au Classic Dimanche

LE MAUVAIS

Mauvaise course loin de la maison et au sommet, rouge à Vidal

La La séquence de matches à l’extérieur de Barcelone et en séries éliminatoires de la Ligue des champions est assez lâche: au cours des quatre dernières années, ils n’ont gagné 1 match au cours des 5 dernières saisons du huitième, contre United l’an dernier (0-1).

Comme si cela ne suffisait pas, à la fin du match Arturo Vidal Il a été expulsé après un enfant avec Mario Rui. La dépression chilienne rejoint les Busquets sur le chemin du retour et le centre du champ azulgranA sera grandement diminué au Camp Nou.

Le laid

Mertens et Piqué, KO

Le joueur qui a ouvert le score n’a pas pu terminer puis le match après une faute lourde de Busquets. J’avais une bonne réunion et Il a donné à son équipe beaucoup d’oxygène à la sortie du ballon.

Après un fer à repasser de «Busi», Mertens a essayé de continuer, mais après deux minutes, il a dû se retirer et laisser sa place sur le terrain à Milik. Si au final vous ne pouvez pas jouer au Camp Nou, ce sera une victime très importante pour Naples face au match retour.

La même chose est arrivée à Piqué. Dans la remise du parti il s’est blessé à la cheville et a dû partir presque entre larmes pour la douleur Ce serait une victime très importante dans le match de Barcelone.

