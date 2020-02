Le Borussia Dortmund ne passera PAS en Premier League cet été, estime l’ex-star norvégienne Jan Age Fjortoft

Il n’y a “aucune chance” qu’Erling Haaland quitte le Borussia Dortmund cet été, malgré la rumeur de clause de rachat de 75 millions d’euros dans son contrat.

C’est ce que l’ancien attaquant norvégien et ami proche de la famille Haaland, Jan Age Fjortoft, a déclaré à talkSPORT après la dernière sortie époustouflante de 19 ans pour le club allemand.

Dortmund a battu le Paris Saint-Germain 2-1 lors du match aller de sa finale de Ligue des Champions, mardi 16, avec Haaland marquant les deux buts – y compris une superbe frappe éclair de 20 mètres.

Erling Haaland est un talent spécial et spécial et a continué son steak de score fou contre le PSG

Le doublé a porté son total à 39 buts absolument ridicules dans toutes les compétitions cette saison – qui comprend six tours du chapeau – et 11 sur sept depuis son arrivée à Dortmund en janvier.

Haaland avait le choix des meilleurs clubs cette saison, l’élite européenne grouillant grâce à sa forme rouge en Autriche pour Red Bull Salzburg.

Il était lié à la Juventus et il est récemment apparu qu’il avait dit à Ole Gunnar Solskjaer qu’il souhaitait rejoindre Manchester United.

Mais lui et son père – l’ancien joueur de Manchester City, Leeds United et Nottingham Forest Alf-Inge, qui a eu une influence sur la direction de la carrière de son fils – ont choisi le Borussia Dortmund pour poursuivre sa progression vers le sommet.

Erling Haaland: la machine à buts dont le rythme peut rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du 60m au monde

Il y a un sentiment général qu’il est peu probable qu’il soit à Dortmund pour longtemps. Avec des rumeurs d’une clause de libération d’environ 75 millions d’euros, il est probable que de plus grands clubs appelleront à nouveau.

Mais Fjortoft a révélé que la valeur de l’équipe Haaland valorisait le développement du jeune attaquant beaucoup plus que le niveau du club dans lequel il se trouvait.

Et bien qu’il ait été lié à des déménagements en Premier League espagnole cet été, Fjortoft pense que l’adolescent restera à Dortmund dans un avenir prévisible.

“C’est un club qui a vendu Dembele à Barcelone pour 100 millions d’euros, mais je ne vois pas cela se produire [with Haaland]», A déclaré l’ancien attaquant norvégien.

Erling Haaland est devenu l’un des jeunes talents les plus brillants du football mondial

«Je n’ai pas tous les détails du contrat, il a une clause de 75 millions d’euros mais je ne pense pas que ce sera la première année, donc il n’y aura aucune chance.

«Je pense que ce serait sage pour lui [to stay]. Il a 19 ans et je suis heureux qu’Erling Haaland se réveille aujourd’hui à Dortmund.

“Il vaut mieux se réveiller à Dortmund qu’à Manchester, Liverpool, Turin, Barcelone ou Madrid si vous êtes une étoile filante de 19 ans.

«Ce que j’aime dans l’équipe Haaland, le fils d’un ancien joueur de Nottingham Forest, Leeds et Manchester City, est la clé pour eux, c’est le développement et tout le reste en est la conséquence.

«Il a développé toute sa carrière. De jouer pour son club de ville natale puis au meilleur développeur de talents en Norvège, Molde. Puis il est allé à Salzbourg, il aurait pu aller dans un grand club [he could have joined Juventus] et il pourrait avoir cette fois aussi, mais il est à Dortmund.

Erling Haaland est comme Harry Kane… mais il est plus grand, plus fort et plus rapide – Tony Cascarino dit que l’attaquant de 19 ans est l’un des meilleurs qu’il ait jamais vus

“Dortmund n’est pas un petit club, au fait, mais ils sont bien connus pour développer des joueurs au niveau supérieur. Il a toujours fait ça et c’était tout simplement énorme ce qu’il a fait contre le PSG.

«Il cherche toujours à s’améliorer et je peux voir dans son jeu qu’il y a des choses qu’il peut faire mieux. Il est 6 pieds 4 pouces et il peut encore gagner plus de têtes, il peut mieux garder le ballon, Dortmund peut profiter davantage de sa façon fantastique de créer de l’espace pour lui-même.

“Je suis surpris qu’il ait marqué autant de buts, mais je ne suis pas surpris qu’il ait pris le niveau suivant.

«Peut-il devenir le meilleur joueur norvégien de tous les temps? Il a certainement le potentiel.

«Il va de mieux en mieux. Nous sommes étonnés qu’il se soit développé si rapidement. “

