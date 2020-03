Le Borussia Dortmund reprend l’entraînement au milieu de la crise des coronavirus

La crise des coronavirus n’empêche pas Le Borussia Dortmund revient à l’entraînement. L’équipe allemande reprendra ses activités sur une base limitée, avec un entraînement physique et en binôme, afin de retrouver une certaine normalité malgré la pandémie qui a forcé la suspension de la Bundesliga.

L’un des joueurs de la première équipe de l’équipe allemande, Emre Can, a expliqué dans Sport1 l’idée du club pour la semaine prochaine, malgré le fait que l’entité n’ait pas encore été officiellement signalée. Les joueurs de Dortmund ont passé plus de deux semaines confinés En tant que mesure de protection pour le coronavirus, ils reprendront désormais l’activité physique par paires, réduisant ainsi les risques de contagion dus à la surpopulation.

“Je pense que nous continuerons à faire ce que nous pratiquons depuis deux semaines”, a déclaré Can, se référant au plan préparé par le personnel d’entraîneurs dirigé par Lucien Favre. “On ne peut pas faire grand-chose en ce moment”, A-t-il déclaré au milieu de terrain, au-delà des tapis roulants, des poids ou des vélos d’appartement. “Je voudrais rejouer demain. Mais je sais que ce n’est pas possible », Can a reconnu que, comme ses collègues, son salaire avait été réduit en raison de la crise de Covid-19.