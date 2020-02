Le bourreau de Tottenham, Serge Gnabry, recommence alors que Chelsea subit une nuit d’horreur contre le Bayern Munich en Ligue des champions

Serge Gnabry a continué de tourmenter les clubs londoniens avec un doublé alors que Chelsea, dix joueurs, a perdu 3-0 contre le Bayern Munich lors du match aller de son dernier affrontement en Ligue des Champions à Stamford Bridge.

L’ancien homme d’Arsenal, qui a marqué quatre buts à Tottenham lors des phases de groupes, a mis les Bleus à l’épée avec deux buts rapides en seconde période alors que les champions allemands mettaient un pied en quart de finale.

Gnabry était de nouveau à Londres

Robert Lewandowski a ajouté un troisième avant que Marcos Alonso ne soit expulsé pour un coude apparent de l’attaquant polonais afin de boucler une nuit terrible pour Frank Lampard.

Les Bleus seront également privés de Jorginho pour le match retour à Munich le 18 mars, après que le milieu de terrain italien ait récupéré un carton jaune bon marché pour dissidence.

Lewandowski a porté le total de sa saison à 43 buts en 39 matchs avec le club et le pays, mais en réalité, ce sont les deux passes décisives de l’attaquant tout terrain qui ont scellé la victoire du Bayern.

Gnabry n’a jamais atteint le grade à Arsenal malgré ses talents, mais il est devenu un ailier maraudeur de la plus haute qualité au Bayern.

Le joueur de 24 ans a inscrit ses 16e et 17e buts d’une campagne de club déjà extrêmement fructueuse.

Chelsea a été humilié par le Bayern

Le premier Lewandowski a coupé dans un mouvement extrêmement altruiste, pour poser l’ouvreur sur un plateau d’argent pour Gnabry.

Et presque dès que le Bayern était en tête, ils ont doublé cet avantage.

Lewandowski a dérivé vers l’aile gauche, a effleuré une tête à l’intérieur pour Gnabry – il a couru sur le ballon et a de nouveau nourri son attaquant.

Et une fois de plus Lewandowski a renvoyé le compliment, avec Gnabry en course avant de faire passer le ballon dans le coin le plus loin devant un Caballero irréprochable.

L’attaquant polonais a obtenu son but, alors qu’Alphonso Davies courait vers la gauche et le préparait pour un tap-in.

