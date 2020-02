Le braconnier du cerf trophée fait face à un crime, gros amende de moins d’un pouce

Un homme de 29 ans a été accusé d’un crime après avoir découvert qu’il avait tué illégalement un cerf mulet dont la propagation des bois était d’un demi-pouce plus longue que la longueur minimale utilisée pour la restitution d’un cerf trophée de l’Utah.

Au tribunal du cinquième district de Salt Lake City, Ethan Lebaron a été accusé de destruction gratuite d’animaux sauvages protégés en utilisant des projecteurs la nuit pour tuer le cerf, en l’occurrence un crime du troisième degré. Il a également été inculpé d’une violation des exigences de marquage, un délit de classe B, a annoncé la Division des ressources fauniques de l’Utah. Des accusations sont toujours en cours pour les deux hommes qui étaient avec Lebaron.

Une audience préliminaire pour Lebaron est prévue pour le 24 mars. Sa première comparution devant le tribunal était le 4 février.

Un mâle dont la propagation de bois mesure 24 pouces ou plus en fait un trophée et en tuant illégalement une infraction de niveau criminel. Il réclame une restitution minimale de 8 000 $. Le cerf de Lebaron mesurait 24,5 pouces. S’il avait été inférieur à 24 pouces, il aurait été un délit de classe A et la restitution aurait été d’un minimum de 400 $.

«Parce que les Utahans accordent une si grande importance à la faune, les braconniers condamnés font face à des conséquences importantes», déclare la Division des ressources fauniques de l’Utah sur son site Web. «En plus de payer des amendes et des restitutions, les braconniers peuvent également être condamnés à des peines de prison, à la confiscation du matériel de chasse et à la perte des privilèges de chasse et de pêche dans plusieurs États.»

Lebaron a été découvert par des agents de conservation à l’aide d’un équipement de tir à l’arc et d’un projecteur pour tirer et tuer un cerf mâle près du canyon Quichapa dans le comté de Iron vers 22h30. le 20 août.

Un témoin avait appelé la hotline de l’UTIP pour signaler avoir vu des projecteurs dans l’obscurité car c’était la saison de la chasse au cerf de tir à l’arc et le témoin craignait que la chasse illégale ne se produise. La chasse au chevreuil la nuit est illégale, tout comme le gibier.

Deux agents de conservation sont arrivés sur les lieux et ont trouvé trois hommes et le cerf mort. Parce que l’animal n’avait pas été habillé sur le terrain, la viande avait été gâtée et n’a pas pu être donnée.

