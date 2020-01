Le Brésilien Cargnin orne son judoguis en bronze au Grand Prix Israël

23 janvier 2020, 13 h 11 Tel Aviv, 23 janvier (Prensa Latina) Le judoka brésilien Daniel Cargnin a montré aujourd’hui dans le monde entier les tatamis du Grand Prix 2020 à Tel Aviv et a atteint ici la médaille de bronze de 66 kilogrammes.

Cargnin, 22 ans et argent aux Jeux panaméricains de Lima 2019, a battu Artur Te au Kirghizistan à la troisième place pour ajouter des unités précieuses au classement mondial aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La seule défaite du Sud-Américain a eu lieu à la fin du groupe C, quand il a cédé devant le Tal Flicker local, qui a finalement décroché le bronze, dans une division dominée par An Baul, de Corée du Sud, et Yerlan Serikzhanov, de Kazakhstan, or et argent, dans cet ordre.

Le Japon a atteint deux des titres en litige dans le secteur féminin, avec Natsumi Tsunoda, dans les 48 kilos, et Chisima Maeda (52), avec Kaja Kajzer (57) comme l’autre vainqueur, tandis que Jin Won Kim, également coréenne du Sud, dominait les 60 chez les hommes.

La compétition de trois jours se poursuivra ce vendredi avec 63 et 70 Kgs entre femmes et 73 et 81 dans le secteur masculin, dans une foire capitale pour acquérir des points afin d’accéder au rendez-vous des cinq anneaux de Tokyo.

agp / jdg

.