Le Brésilien Ronaldo a été le premier footballeur que j’aimais

Il était alors connu sous le nom de «Ronaldinho». Petit Ronaldo. À l’époque où le Brésil avait également Ronaldão, connu sous le nom de «Ronaldo», dans l’équipe. C’était avant que l’homme que nous considérons comme «Ronaldinho» devienne Ronaldinho, et avant que l’homme qui était connu sous le nom de «Ronaldinho» devienne ensuite Ronaldo. Et bien avant Ronaldo aurait besoin de la clarification d’être le Ronaldo “brésilien”, grâce à la domination ultérieure du Ronaldo portugais.

Ces distinctions ont peut-être été nécessaires, mais elles semblent totalement injustes et erronées. Ronaldo – le Brésilien Ronaldo – était si merveilleux et imaginatif, si particulièrement exaltant à regarder, qu’il mérite d’être le seul et unique.

À l’époque, il était Ronaldinho, et j’étais un jeune garçon dans un village nigérian qui marchait presque tous les jours en frappant une balle dans l’un de ces filets de jonglage élastiques jusqu’à ce que la chaîne ou le filet se déchire. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé le football, et c’est en 1996, lorsque le Brésil a affronté le Nigéria aux Jeux olympiques, que je suis tombé amoureux d’un joueur individuel.

Je ne me souviens pas où ma famille a regardé le match. De nos jours, il est difficile de regarder des matchs de football dans des villages reculés comme celui dans lequel j’ai grandi, et à l’époque cela devait être encore plus difficile. Peut-être que nous avons regardé sur une petite télévision assiégée par une qualité statique et mauvaise, mais les Nigérians trouvent toujours un moyen de regarder jouer le Nigeria. Cette équipe des Jeux Olympiques de 96 est emblématique de l’histoire du Nigéria, et je ne peux pas imaginer qu’il y avait beaucoup de fans de football nigérians qui n’ont pas trouvé un moyen d’assister à leur succès. C’est l’équipe qui a remporté la médaille d’or devant le monde et a annoncé que le Nigéria était une puissance de football.

Mais avant que les Nigérians n’aient de l’or et l’affection d’une nation drapée sur leur cou, ils ont affronté le Brésil en phase de groupes. Il n’y avait qu’un seul but dans ce match, et cela venait de Ronaldo. Alors qu’un coéquipier dribblait en haut de la surface du Nigeria pour trouver de la place pour un tir, Ronaldo est sorti du milieu de la surface pour aider. Le coéquipier a coulé en lui, amenant le défenseur avec lui.

Ronaldo a récupéré le ballon, sans espace ni temps entre lui et le défenseur. Que pouvait-il faire dans cette situation? La plupart toucheraient le ballon et se mettraient hors de danger, pour trouver un coéquipier ou garder la possession. La plupart feraient la chose pratique.

Pas Ronaldo. Avec sa première touche, alors que son coéquipier le traversait, il a musqué le défenseur. Le défenseur, voulant se sauver de l’embarras et devant empêcher un tir au but, a saisi Ronaldo des deux mains, puis les a levées quand il s’est rendu compte que l’arbitre pourrait le voir commettre une faute. Comme il l’a fait, Ronaldo l’a repoussé et a envoyé un tir du pied gauche dans le coin inférieur droit du filet.

À ce moment-là, il a décidé du match.

Cet objectif capturait parfaitement ce qui était formidable à l’époque de Ronaldo, et tout au long de sa formidable carrière: la combinaison d’audace, d’imagination, de compétence et de joie qui est souvent simplement qualifiée de «magique» car elle est tellement loin de la capacité des humains ordinaires. Peu importait qu’il fasse face à un, deux, trois ou quatre défenseurs, Ronaldo trouverait un itinéraire (généralement très pittoresque) autour d’eux.

L’homme que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Ronaldinho arriverait tard et jouerait comme par magie, sinon plus en termes d’imagination. Mais Ronaldo a combiné cette magie avec un appétit insatiable pour les buts comme peu de joueurs l’ont jamais fait. Les tours et les dribbles ont toujours été au service de gardiens de but embarrassants. Le fait qu’il se soit distingué en tant que figure singulière et romantique de la grande histoire des joueurs brésiliens témoigne de son caractère phénoménal.

Il y a un moment du match contre le Nigeria qui m’a marqué encore plus que le but. C’est le genre de moment qu’un enfant n’oublie jamais. Ronaldo faisait pression sur un défenseur pour récupérer la possession. Le défenseur a tenté de couper le ballon devant lui et de revenir au milieu de terrain, mais Ronaldo l’a gagné avec sa poitrine.

Puis, dans le feu de l’action, avec le défenseur juste devant lui, Ronaldo a commencé à jongler avec le ballon. Tout semblait s’arrêter alors qu’il le faisait. Il n’avait aucune intention de battre le défenseur avec lui; il s’amusait dans l’instant. Quand il a finalement réglé le ballon, le défenseur est allé le gagner et a été rapidement musclé.

Je ne sais pas à l’époque si j’ai ressenti de la culpabilité ou de la honte à tomber amoureux de l’ennemi. J’imagine que c’était la chose la plus éloignée de mon esprit à l’époque. Ce qui m’a consumé – ce que j’ai pris à Ronaldo à l’époque, et jusqu’à sa retraite -, c’est la joie. Ronaldo était tout. Il était magique et impitoyable, même s’il considérait toujours le jeu comme un jeu, comme le jeu pour enfants qu’il a grandi en jouant avec ses amis.

Le Nigéria a remporté le tournoi, battant le Brésil en demi-finale. C’était son propre bonheur, mais dans ce match de groupe contre le Brésil, j’ai aussi trouvé un joueur qui définirait le football pour moi.